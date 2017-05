Piqué: "No me imagino un Barça sin Iniesta pero un día sucederá"

El jugador del FC Barcelona Gerard Piqué ha asistido este miércoles a la apertura del Cruyff Court que apadrina en Sant Guim de Freixenet y ha asegurado que no se imagina un Barça sin el capitán Andrés Iniesta aunque ha matizado que "un día sucederá", y será cuando el centrocampista no sea vea útil, mientras que ha comentado que Ernesto Valverde sería una buena opción para suceder a Luis Enrique Martínez en el banquillo barcelonista.

"No me imagino un Barça sin Iniesta pero un día sucederá. Los jugadores tenemos una edad hasta un día en el que hay que levantar la mano y decir 'ya no doy para más'. Supongo que con Andrés, él mismo debe valorar año tras año por la edad que tiene qué hacer la próxima temporada. Y es un proceso de vida que tiene que respetar. No he hablado con él en los últimos días pero estoy convencido que el año que viene estará con nosotros. Hay que disfrutarlo hasta que sea posible", se sinceró ante los medios.

En cuanto al técnico, señaló que Ernesto Valverde "puede ser una buena opción" como puede ser otra. "Valverde ha hecho un buen trabajo en el Athletic y jugó en el Barça. No es una cosa que me toque a mí, hay muchos otros pero yo no decido", manifestó.

Preguntado por la detención del expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell por posible blanqueo de capital, fue claro. "Las leyes están para cumplirlas. No conozco el caso de Sandro, si las ha cumplido o no, y hasta que no haya una resolución firme es mejor no mojarse. Que la justicia haga su trabajo y decida", señaló.

En este sentido, preguntado por si todavía se veía como presidente blaugrana, señaló en tono distendido que se lo pensará. "Obviamente, a corto plazo no. Después ya lo veremos. En los últimos años los presidentes han ido cayendo, así que me lo pensaré", bromeó.

"Estoy en contra de cómo actúa Hacienda en mi caso, pero hay muchos otros. Hacer esto no es nuestro trabajo. Normalmente delegamos en asesores de confianza que a veces no lo saben hacer, como le ha pasado a Leo", se sinceró sobre la posible persecución del fisco a los jugadores de fútbol y, en este caso, a los del FC Barcelona.