El FC Barcelona recalca que su voluntad no era "reclamar responsabilidad económica" contra Laporta y su Junta

El FC Barcelona lamentó que la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona haya desestimando su demanda de acción de responsabilidad contra Joan Laporta y su Junta Directiva y recalcó que su "voluntad" no era en ningún caso "reclamar responsabilidad económica" a los demandados sino la búsqueda de "criterios contables" por si se da una situación similar en el futuro, y advirtió que el dictamen señala que las cuentas presentadas como balance en 2009-2010 eran "defectuosas".

El conjunto azulgrana recibió la notificación de la Sección Decimonovena de la Audiencia de Barcelona que desestimó el recurso interpuesto por el club contra Laporta y los exdirectivos Francesc Sala i Martín, Maria Elena Fort, Rafael Yuste y Josep Ignaci Macià por unas supuestas pérdidas de su gestión, entre 2003 y 2010, que cifraban en 47.637.000 euros.

La Audiencia apuntó que en su dictamen que no se había podido confirmar que existiesen esos supuestos resultados económicos negativos reprochables que sostenía el club catalán, como ya había indicado el Juzgado de Primera Instancia 39 de Barcelona en su sentencia.

"El club lamenta que la Audiencia no haya dictado una resolución que fije los criterios contables para determinar en un futuro la cuantificación de beneficios o pérdidas de una Junta Directiva en su mandato", señaló el Barça en un comunicado.

La entidad que preside Josep Maria Bartomeu remarcó que "la voluntad de la actual Junta Directiva no ha sido la de reclamar ninguna responsabilidad económica a los exdirectivos demandados, sino obtener un precedente en relación con estos criterios, para evitar la actual situación de incertidumbre y de inseguridad jurídica".

Sin embargo, la Audiencia de Barcelona ha argumentado que tras desistir el recurso tampoco era "necesario entrar a tratar" la cuestión planteada por el FC Barcelona.

"En cualquier caso, la resolución confirma, una vez más, que las cuentas presentadas por la Junta Directiva saliente que cerró el ejercicio 2009/10 eran defectuosas y que la reformulación efectuada por la Junta Directiva entrante, y aprobados por los auditores, que dio como resultado unas pérdidas de más de 79 millones de euros, es la correcta", añadió el Barça.

El club azulgrana también deja claro que la sentencia desestima igualmente el recurso de Laporta y los exdirectivos, "que pedían una modificación de los argumentos de la resolución de primera instancia, dado que los criterios contables aplicados en la formulación de las cuentas de la temporada 2009/10 no eran correctos y, por tanto, ponían en evidencia su responsabilidad".

La sentencia también desestimó la petición formulada por estos exdirectivos relativa a la imposición de las costas judiciales porque consideraba que la acción ejercitada por el FC Barcelona "tenía fundamentos jurídicos y contables sólidos", y confirmó que "el único motivo" por el cual no prosperó la demanda del club en primera instancia "es porque, a criterio del juez, que el club no comparte, no quedaron suficientemente acreditadas algunas de las partidas que configuraban el total de las pérdidas reclamadas y pagadas por el club".

"El FC Barcelona considera que durante este proceso ha velado por la defensa de los intereses del club, en cumplimiento de la ley y del mandato de la Asamblea de Socios Compromisarios. La resolución de la Audiencia será evaluada en la próxima reunión ordinaria de la Junta Directiva, prevista para el próximo lunes", sentenció el club culé.