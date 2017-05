Gayà: "Marcelino es un grandísimo entrenador, lo ha hecho bien en todos los equipos"

El jugador del Valencia José Luis Gayà se alegró por la contratación de Marcelino García Toral como técnico 'che' y aseguró que es un "grandísimo entrenador" además de recordar que "lo ha hecho bien en todos los equipos" que ha estado.

"Marcelino es un grandísimo entrenador, lo ha hecho bien en todos los equipos que ha estado. Es un técnico con un sistema muy definido 4-4-2 y da mucha importancia a los laterales. Estoy seguro que las cosas van a ir bien", manifestó Gayà en declaraciones a los medios del club.

"El equipo tiene que marcarse objetivos: volver a Europa, acoplarnos bien al sistema del míster y si entendemos todo lo que nos pide seguro que tendremos una buena temporada", dijo Gayà, que quiso enviar un mensaje a la afición valencianista. "Les pido que confíen en el proyecto y en el entrenador porque vamos a hacer un gran año", agregó.

Preguntado por la temporada que acaba de finalizar, el defensa zurdo reconoció que el club no vivió su mejor curso. "No ha sido una temporada fácil para nadie. Esperábamos dar un paso más y no ha sido así. Está claro que somos el Valencia y tenemos que dar una mejor imagen que esta temporada", espetó.

En el plano personal, Gayà considera que ha hecho "buenos partidos" e incluso pudo "marcar un gol". "Pero lo más importante es que tengo mucho margen de mejora y eso es lo que voy a intentar la próxima temporada", explicó el lateral.

Por último, Gayà se refirió a Carlos Soler y Antonio Latorre 'Lato' en su condición de canterano. "Hay muchos que están preparados. Quizá les falte esa confianza para dar el paso, pero al final son partidos. Tanto Carlos como Lato, que son los canteranos que más protagonismo han tenido este año, lo han hecho perfectamente y me alegro mucho por ellos", finalizó.