Prisión incondicional para Sandro Rosell por integrar una organización criminal dedicada al blanqueo

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha decretado este jueves prisión incondicional para el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell y para su abogado y presunto testaferro en Andorra Joan Besolí, a quienes considera integrantes de una organización criminal con ámbito transnacional dedicada a blanquear capitales procedente de comisiones ilícitas.

Después de que ambos hayan declarado esta mañana ante la magistrada --en el caso de Rosell durante más de dos horas--, ambos han sido enviados a prisión de manera incondicional porque en los dos casos concurren riesgo de destrucción de pruebas, de fuga y de reiteración delictiva.

Para la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, sobre Rosell y Besolí existe riesgo de fuga "innegable" debido a que cuanto más graves son los delitos y las penas, "más intensa cabe presumir la tentación de la huida". Además, subraya que en ninguno de los dos casos tienen "especial arraigo en territorio español".

Sobre Rosell, la juez destaca que la investigación ha puesto de manifiesto "su facilidad para viajar y vivir temporalmente en distintos lugares de todo el mundo", sin contar con la fortuna, cuentas, bienes y negocios de los que dispone fuera de España. De Besolí, recuerda que tiene reside en Andorra, país que, apunta, "no entrega a sus nacionales".

ENTRAMADO DE COMPAÑIAS 'OFF SHORE' Con la medida de prisión incondicional, la magistrada también quiere "evitar que se oculten o destruyan pruebas", dado que la investigación aún no ha concluido y que Rosell ha creado "un entramado de compañías 'off shore'.

Por último, envía a prisión a Rosell y Besolí por riesgo de reiteración delictiva porque ambos "vienen operando dentro de un grupo organizado de personas que son investigadas también por otros países en relación a actividades semejantes" a las de la presente causa, "lo que hace pensar que hacen del delito su modo de vida o fuente principal de ingresos, presentando un total desapego por las reglas esenciales de la convivencia".

Por otra parte, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 ha dejado en libertad tras interrogarles a la esposa de Rosell, Marta Pineda, al empresario libanés Shane Ohanessian y a Pedro Andrés Ramos --cuñado del presunto testaferro del exdirectivo del club azulgrana-- por su presunta implicación en la red.

A Pineda no le ha impuesto ninguna medida cautelar, mientras que a Ohannessian y Ramos les ha impuesto comparecencias mensuales ante el juzgado, retirada de pasaporte y prohibición de salir del territorio, además de obligación de fijar número de teléfono y domicilio para poder ser localizados.

'MODUS OPERANDI' En el auto de prisión, la magistrada explica que los investigados formaban una red dedicada a blanquear dinero procedente de comisiones ilícitas derivadas de la venta de los derechos de la selección brasileña de fútbol a una mercantil árabe con sede en islas Caimán, cuya denominación social es International Sports Events (ISE). Todo ello a través de un entramado de sociedades y cuentas principalmente en el Principado de Andorra.

Según relata Lamela, en noviembre de 2006, Teixeira, en su condición de presidente de la Confederación de Fútbol Brasileño (CBF) firmó un contrato con ISE para obtener los derechos de 24 partidos amistosos disputados por la selección de fútbol de Brasil. Como consecuencia de esta operación, impuso a la compradora el pago de unos fondos de los que en beneficio propio se apoderaron Rosell y Teixeira en perjuicio de la Confederación brasileña.

La juez explica que el expresidente del Barça recibió por esta operación más de seis millones y medio de euros y Terra Teixeira, casi 8,4 millones, todo ello sin conocimiento de la Confederación brasilleña y en su perjuicio.

A fin de dar apariencia de legalidad al cobro de esas cantidades, utilizaron Uptrend, empresa representada por Rosell para que firmara un contrato con ISE para actuar como intermediaria en la negociación para la adquisición por parte de ISE a la Federación brasileña, presidida por Teixeira, de un total de 24 partidos amistosos, a cambio de lo cual Uptrend percibiría los casi 8,4 millones del brasileño.

Uptrend, cuyos ingresos y pagos se centralizaban en una cuenta en Andorra, había sido constituida por Rosell unos meses antes en Estados Unidos y participada por una fundación panameña, Fundación Regata, como único socio. Una y otra sociedad carecían de infraestructura que posibilitara la realización de la mencionada actividad económica.

El cobro por parte de Uptrend se realizó mediante transferencias bancarias ordenadas desde sociedades del grupo empresarial Dallah Albaraka Group, en el que está integrada ISE, en cuentas de Andorra en las cuales figuraban como autorizados el propio Rosell y Joan Besolí. En dichas cuentas se refleja un movimiento de flujo de dinero con destino a Teixeira y personas de su entorno que actuaban como testaferros a través de empresas intermedias administradas y/o relacionadas con Besolí y su cuñado Pedro Antonio Ramos.

Así, el entramado societario a través del cual se dispuso de esos fondos son la Fundación Regata, Bonus, Itasca y Arvenel -estas tres últimas administradas por Besolí--, que recibieron los fondos indirectamente de Uptrend y cuya finalidad era la disposición de los mismos por Rosell, Besolí y Teixeira.

De esta manera, la magistrada explica que a través de este entramado empresarial se orquestó toda esta actividad de cuentas de Andorra con el objetivo de transferir el dinero que llegaba de ISE a Uptrend hacia cuentas de Teixeira o de personas afines a él en perjuicio de ganancias dejadas de percibir por la Federación Brasileña de Fútbol.

TRANSFERENCIAS AL MATRIMONIO ROSELL-PINEDA En relación a la cantidad que sería abonada a Rosell, el auto concreta que entre noviembre de 2010 y enero de 2011 el matrimonio Rosell-Pineda recibió en sus cuentas en España un total de cinco transferencias, cuatro de ellas provenientes de la empresa suiza Kentaro aunque ordenadas por ISE por un importe total de 6,58 millones de euros.

Sobre dichos pagos, Rosell declaró ante la Agencia Tributaria que procedían de la venta en 2011 a la sociedad Sports Investment Offsshore SAL, inscrita en Líbano y creada apenas un mes de una mercantil propiedad del matrimonio llamada Bonus Sport Marketing por 6,58 millones. La juez dice que los pagos se articularon mediante la compra del 50 por ciento de Bonus pero ello encubría comisiones de ISE a Uptrend por el contrato que ambos firmaron en 2006.

"Por tanto (*) el blanqueo de esas comisiones de origen lícito se llevó a cabo a través de la citada aperente venta de la mercantil Bonus" propiedad de Rosel y Pineda, concluye la magistrada. La persona que figuró formalmente como comprador no fue esta empresa sino la sociedad libanesa Sports Investments, administrada por Ohannessian, amigo del exdirectivo del Barcelona que habría actuado de testaferro para encubrir la operativa de blanqueo.

En definitiva, los 6,58 millones sumados a los 8,3 por Uptrend en Andorra "formaban parte del mismo acuerdo, ascendiendo a un total de 14.973.328 euros", según detalla la magistrada en sendos autos dictados tras tomar declaración a los implicados.

Sobre el papel adoptado por el cuñado en esa trama, se señala que recibió en una de sus cuentas en Andorra, procedente de Fundación Regata (que recibió el dinero de Uptrend) -entre junio de 2009 y octubre de 2010, un importe de 682.628 euros. También ingresó en sus cuentas andorranas 1,1 millones de la misma Fundación; 401.920 euros procedentes de Teixeira y 57.075 para Besolí.