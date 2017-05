Totti confirma su adiós a la Roma y asegura estar "listo" para un nuevo desafío

El capitán del AS Roma, Francesco Totti, confirmó este jueves que el partido de la Serie A ante el Genoa de este domingo (18.00 horas) será el último tras 25 años en el club, pero dejó envuelto en misterio su futuro al decir que estaba listo para un "nuevo desafío".

El jugador de 40 años, eterno en la capital italiana, no dio pistas sobre si el nuevo desafío será un papel de director en Roma o jugando en un club diferente, algo que siempre ha sido considerado impensable para uno de los jugadores más leales del fútbol mundial.

"Desde el lunes, estoy listo para ir de nuevo, estoy listo para un nuevo desafío", dijo Totti en Twitter, donde confirmó su adiós al cuadro capitalino tras dos décadas a su servicio. "Roma-Génova, domingo 28 de mayo de 2017, será la última vez que vestiré la camiseta de Roma", añadió.

"No puedo decirte en pocas palabras lo mucho que estos colores significan, significaron y siempre significarán para mí. Sólo siento que mi amor por el fútbol nunca se desvanece, es una pasión, mi pasión, es tan profunda que no puedo imaginar no alimentarla más", aseveró.

Hasta el jueves, Totti se había negado a confirmar o negar sus planes para el futuro, aunque fuentes del club romano habían dicho que no se le ofrecería otro contrato después de esta temporada. Totti ha sido poco utilizado por el entrenador Luciano Spalletti esta campaña, jugando un total de 327 minutos en sus 17 partidos de la Serie A y anotando dos goles.

La Roma tiene que vencer a Génova este domingo para terminar segundo en la Serie A y obtener así la clasificación para la fase de grupos de la Liga de Campeones de la próxima temporada.