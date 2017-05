Allegri dará minutos a Khedira ante el Bolonia para "verificar su estado" para la final de Champions

El entrenador de la Juventus de Turín, Massimiliano Allegri, pidió "acabar bien" este sábado la temporada en la Serie A antes de afrontar la final del 3 de junio ante el Real Madrid y confirmó que pondrá ante el Bolonia de inicio al alemán Sami Khedira "para verificar su estado" para el choque de Cardiff.

"Tenemos que jugar bien e intentar ganar el partido. Es el último partido del campeonato y hay que acabar bien, con una victoria. Luego tomaremos el domingo de descanso y prepararemos la final de Cardiff", señaló Allegri en rueda de prensa recogida por la web del club.

Para este partido, anunció algunas rotaciones, entre ellas la de Chiellini, que dejó claro que "no es duda" para la final del 3 sino que lo hace porque está "apercibido y podría perderse la Supercopa". "Jugará Audero en portería y en el medio vuelve Khedira, titular porque necesita jugar y debo verificar su estado. Con él jugará probablemente Marchisio y en ataque Cuadrado, Dybala, Mandzukic e Higuaín", recalcó.

Preguntado por su futuro, el técnico 'bianconero' indicó que "por el momento" no se han reunido ni que lo harán la semana que viene "porque hay que estar concentrados en la final de la 'Champions'". "Lo he repetido muchas veces, tengo contrato hasta 2018 y quiero seguir en la Juventus. Ya he tomado mi decisión y no estará influenciado por la final de Cardiff", advirtió.

"¿Qué dónde me veo en cinco años? Tengo una idea, pero no la digo porque si no desencadeno un pandemonio. Sin duda, será un camino muy diferente al actual", añadió al respecto un Allegri, "contento" por la renovación de Mario Mandzukic, "la demostración de que el club está trabajando para el futuro".

Con todo, el italiano se mostró "orgulloso" de su etapa hasta el momento en el club, "que sería bonito coronar con la final en Cardiff". "Al final de cada temporada estoy satisfecho cuando reconozco la mejoría táctica y técnica de mis jugadores, intento enseñar mucho a nivel individual, porque es lo más importante en el fútbol. Al final, debo decir que lo que me enorgullece más es que me divierto entrenando", se sinceró.

"Más que un jugador, ha crecido el equipo, porque se necesita tiempo cuando llegan nuevos jugadores. Dybala e Higuaín al principio tenían dificultades para jugar juntos, pero era solo cuestión de tiempo. El fútbol es muy fácil, y cuando tienes tantos jugadores que juegan bien es aun más fácil. Manduzkic ha dado mucho, igual que todo el equipo ha hecho cosas extraordinarias", admitió.

Además, celebró que Leonardo Bonucci, tras su castigo ante el Oporto, tuviese "una reacción positiva, muy importante para el equipo", mientras que se sorprendió de ver a Andrea Barzagli "hacer una carrera que parecía que tuviese 20 años y su rival 36". "Son jugadores extraordinarios y estoy orgulloso de entrenar a estos hombres", sentenció.

Finalmente, el entrenador de la Juventus tuvo palabras de elogio para Francesco Totti, que este domingo jugará su último partido con la Roma. "Hay que agradecerle todo lo que nos ha demostrado hasta ahora. Es un momento especial para él y para toda la gente de la Roma porque han sido 20 años inolvidables. Totti es y será siempre un gran trozo de la historia 'giallorossa', le deseo suerte", alabó.