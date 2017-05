Luis Enrique monta otro circo llamando "payaso" a un periodista culé

No puede estar relajado ni tan siquiera en la previa de la final de Copa del Rey que le mide el 27 de mayo de 2017 en el Vicente Calderón (Madrid) al Alavés.

El técnico del Fútbol Club Barcelona ha vuelto a liarla con los compañeros de los medios de comunicación que cubren habitualmente al conjunto culé asegurando que entre ellos existe uno que se dedica a hacer el payaso:

Esto es un circo y no voy a decir quién es el payaso. Es evidente que este no es el sitio en el que me he sentido más a gusto. Me he intentado proteger. Mi estilo es éste y no lo voy a cambiar, que ya tengo 47 tacos. Pero lo cierto es que he intentado no ofender a nadie y tratar a todos con respeto.