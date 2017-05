Alcácer: "Ha sido un año complicado para mí, pero marcar en la final es fantástico"

El delantero del F.C. Barcelona Paco Alcácer se mostró muy contento este sábado al término de la final de Copa (3-1) tras marcar un gol ante el Alavés y haber conquistado el título para el conjunto culé en un año "complicado" para él.

"Ha sido un año complicado para mí, al inicio de temporada los goles no entraban, ahora hay que seguir trabajando y mejorando. En casa me han enseñado a no darme por vencido y a revertir los problemas. En el último tramo de la temporada he estado bien y colaborar con un gol en la final es fantástico", afirmó el azulgrana en declaraciones a Telecinco.

El delantero valenciano también tuvo palabras para Messi. El argentino ha dado una gran exhibición y así lo ha remarcado el de Torrent: "Estar con Messi es espectacular, te hace el fútbol más fácil, no sólo por el partido de hoy sino durante toda la temporada, no hay duda de que es el mejor jugador del mundo", recalcó.

Además, el blaugrana se acordó de los suyos a la hora de dedicar el título: "Se lo dedico a mi familia que siempre está conmigo y a todo el equipo, cuerpo técnico, entrenador, desde el utillero hasta la última persona que forma parte de este club", declaró.

El delantero culé termina la temporada con el honor, además, de haber sido el jugador que ha marcado el último gol en el Estadio Vicente Calderón en partido oficial.