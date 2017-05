Diego Costa: "Sólo me iría del Chelsea para ir al Atlético"

Diego Costa dejó claro tras jugar y perder la FA Cup ante el Arsenal que de salir del Chelsea, su actual club, sólo querría jugar vestido de rojiblanco:

"Me quedaré si hay intención del club y del míster de que me quede, pero si quieren venderme para traer otros delanteros, sólo iría a un club de primer nivel. Y todos saben cuál es el club que más me gusta. ¿El Atlético? Sí, es el Atlético".