Pellegrino: "Como club hoy hemos ganado"

El entrenador del Deportivo Alavés, Mauricio Pellegrino, ha rescatado la parte positiva de la final de la Copa del Rey subrayando la "jornada increíble junto a la afición" que "jamás" va a olvidar, al tiempo que ha opinado que "como equipo, club, afición y jugadores" su equipo ha "ganado" esta final.

"Es un sentimiento un poco contrariado por la decepción del resultado. Teníamos la ilusión de poder hacer algo más y también un sentimiento de agradecimiento a mis jugadores, no solo por el partido, sino por todo el año que hemos hecho. La gente ha absorbido lo que ha dado este equipo en el campo cada semana y hemos vivido una jornada increíble con nuestro público que jamás voy a olvidar. Como equipo, club, jugadores y afición, hoy hemos ganado", apuntó Pellegrino en rueda de prensa.

A la hora de analizar el partido contra el Barcelona, el técnico destacó que en la segunda parte su equipo logró "mantener el equilibrio contra un equipo que a nivel individual es magnífico", aunque para entonces el partido ya estaba muy cuesta arriba.

"Para mí el gol clave fue el tercero porque te pone en una desventaja difícil de levantar, pero aún así hemos buscado ese gol que nos pudiera meter en el partido. Mi plan era llegar al final con opciones y ese tercer gol hizo el 'clic' en el resultado, pero no en el espíritu de los jugadores. Me siento muy orgulloso del grupo que he conducido este año", agradeció.

Respecto al rival, no escondió que "Messi es un jugador que marca la diferencia". "En la dificultad que tiene el fútbol moderno con pequeños espacios, el puede habilitar a los compañeros y también resolver un jugada. Es un jugador fuera de lo normal en este momento. Es la sensación que tengo", dijo.

Preguntado por su futuro, Pellegrino dijo que lo tiene claro, pero no quiso anunciarlo todavía: "Hablará la próxima semana, nos sentaremos a hablar y si es posible el lunes hablaré. Ya está la decisión tomada".

Por último, opinó que "el año que viene el club no se va a volver loco". "Este club necesita mantenerse varios años en Primera División y yo creo que va a seguir creciendo porque lo tiene todo para seguir haciéndolo", vaticinó.