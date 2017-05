Allegri: "Ahora tenemos más convicción que en la final de Berlín"

El entrenador de la Juventus, Massimiliano Allegri, consideró que es el Real Madrid el "favorito" para la final de la Liga de Campeones del próximo sábado, recalcando la mejoría del equipo blanco durante la temporada y las diferentes opciones que le da el jugar con Gareth Bale o Isco, y dejó claro que respecto a la perdida hace dos años en Berlín ante el FC Barcelona ahora tienen "más convicción".

"Tenemos que afrontar esta semana con gran calma, sin ansia. Optimismo debe haber, pero no me parece justo cuando oigo que somos el favorito. El Real Madrid ha ganado dos 'Champions' en tres años y está habituado a jugar finales, como nosotros. Hará falta una gran autoestima y convicción, pero sabiendo que jugamos contra el Real Madrid y en una final donde seguramente ellos sean los favoritos", aseguró Allegri en rueda de prensa en el 'Media Day' del equipo.

El italiano apuntó que el conjunto madridista "ha crecido mucho en la segunda parte de la temporada". "Felicito a Zidane, que ha dado a su equipo un equilibrio importante. Ganar la 'Champions' en su primer año y en el segundo ganar la Liga y llegar a la final de la 'Champions' no está al alcance de todos. Gestionar un gran equipo no es fácil, no es solo el aspecto táctico, estoy convencido de que es un gran entrenador y lo ha demostrado", confesó.

El técnico 'bianconero' recordó que el Real Madrid cuenta con una "gran plantilla" donde tiene "cambios importantes con Asensio y Morata y en el centro del campo". "Tiene un modo de jugar que ha mejorado en la temporada y el equilibrio que les da Casemiro", opinó, elogiando este aspecto del mediocentro brasileño aunque sea el que tenga "menos calidad" del medio.

Preguntado por la posibilidad de que Zidane juegue con Isco o Bale, Allegri resaltó que el centrocampista malagueño es "muy técnico y más imaginativo" y extremo el galés "más veloz y da más profundidad". De todos modos, no avanzó nada sobre su sistema en caso de que juegue uno u otro lo que augura como una "gran final" y a la que llegan con "gran convicción de ganarla".

"Mis jugadores son fantásticos, han hecho una temporada realmente extraordinario y les felicito por lo que han logrado, ahora hace falta el último esfuerzo y necesitaremos más motivación que ellos", elogió de su plantilla a la que sólo pide "estar concentrados" en lo que deben hacer. "La final es algo maravilloso que nos hemos merecido y que los chicos han regalado a todos", subrayó, dejando claro que están "en buena condición mental y física" y con "gran entusiasmo".

A nivel psicológico, el entrenador de la 'Vecchia Signora' admitió que "un gran equipo" debe tener la capacidad de estar preparada cuando toca. "Tenemos que encender y apagar el interruptor. Habrá que encenderlo el sábado en el momento justo a las 20.45", señaló.

"LLEGAR A LA FINAL ES YA ALGO EXTRAORDINARIO" Allegri no se olvidó del "crecimiento continuo" de todos el club e insistió en estar tranquilos y "sin ansia". "Te lleva solo a perder energía. La semana tenemos que llevarla como normalmente y cuando lleguemos a Cardiff será una noche especial", comentó.

"Es un partido importante, pero hay que hacer las mimas cosas que hemos hecho todo el año. La negatividad lleva negatividad, y el positivismo lleva positivismo. La Juventus ha jugado ocho finales, no ha perdido seis. Llegar a la final es una cosa extraordinaria, lo importante es estar presente. La negatividad me molesta mucho", prosiguió el de Livorno.

Allegri recordó que "llevó un poco de tiempo el conocimiento" entre sus jugadores y fue optimista en cuanto al rendimiento de Gonzalo Higuaín, pese a la 'sombra' que le rodea de no marcar en partidos grandes. "Debe estar tranquilo y tiene que hacerlo como ahora. Seguro que hará una gran final", sostuvo.

El italiano, que tiene una "alegría inmensa por estar en la final", no cree que el del sábado sea el partido más importante de su carrera. "Es el segundo, el primero fue en Berlín hace dos años. Ahora tenemos más convicción y las ganas de llevar el trofeo a casa. Será un partido fascinante, duro y bonito de jugar", remarcó.

"El equilibrio es lo necesario para una final porque no hay partido de vuelta y debemos tener la capacidad mental de permanecer en el partido y esa debe ser nuestra fuerza. Por eso debe ser una semana de ahorro mental total", sentenció.