Pjanic: "Somos lo suficientemente buenos para hacer daño al Real Madrid"

El centrocampista de la Juventus Miralem Pjanic espera un partido "muy disputado donde los pequeños detalles decidirán" el próximo 3 de junio en la final de la Liga de Campeones ante un Real Madrid, del que no olvida su potencial, aunque el campeón italiano es "lo suficiente bueno para hacerlo daño".

"Tenemos que jugar con calma y mantenernos en el partido. Tenemos mucha calidad, igual que ellos, así que será un partido muy disputado donde los pequeños detalles decidirán", aseguró Pjanic en una entrevista a 'uefa.com'.

El bosnio tiene claro que deben concentrarse en ellos mismos. "Ellos tienen puntos débiles, igual que cualquier equipo. Intentaremos hacerles daño y somos lo suficientemente buenos para hacerlo", advirtió, remarcando que "cuando se llega a un final siempre va a ser una gran batalla contra un gran rival".

Para Pjanic, el conjunto madridista "está cuajando una gran temporada y es el vigente campeón". "Nos enfrentamos a un muy buen equipo que está acostumbrado a jugar este tipo de partidos, estas competiciones y estas finales", reconoció el balcánico. "Esperamos una competencia muy difícil en todo el campo y en cualquier posición. Nos prepararemos lo mejor posible, pero el mejor equipo ganará la final", añadió.

El centrocampista de la Juventus cree que están jugando "bien" y que por ello "todo es posible". "Nuestro equipo es muy fuerte y mi sueño es conseguir el trofeo. He crecido considerablemente desde que llegué aquí y he conseguido mi objetivo. Decidí que todavía podía evolucionar como jugador después de mis magníficos años en Roma", admitió.

"Me he venido a un club que está acostumbrado a ganar y siempre quiere conseguir más. Me presentaron un proyecto que sería fascinante para cualquier futbolista. Cada mes que pasa me siento mejor, sobre todo tras ganar tantos trofeos", prosiguió Pjanic.

Después de conseguir el doblete 'Scudetto-Coppa', la 'Juve' aspira al histórico triplete. "El siguiente paso es difícil, pero creemos que los podemos conseguir, creemos en nosotros", aseveró el bosnio, que sabe que "para conseguir estos objetivos y resultados todo tiene que funcionar durante la temporada". "Queremos que sea la temporada perfecta ganando la 'Champions'", recalcó.

"Todos hemos hechos grandes sacrificios. Hemos trabajado duro y no se llega a ningún lado sin trabajo. El éxito se debe al esfuerzo y sacrificio. Merece la pena ya que estamos a un paso de ganar el triplete y eso puede ser muy satisfactorio", afirmó el futbolista de la 'Vecchia Signora'.

Finalmente, Pjanic, pieza clave en el esquema del campeón italiano, indicó que todo el entramado defensivo "empieza con los delanteros". "El técnico pide que todos se sacrifiquen. Con este esquema y estos jugadores, tenemos que hacerlo todo como uno. Todos dan el 200% y por eso nos va bien. Cada jugador ha excedido su potencial este año y está disfrutando, todo se debe al esquema", apuntó.