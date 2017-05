Tom Cruise visita el Wanda Metropolitano: "No hay nada como ver un partido de fútbol en España"

El actor estadounidense Tom Cruise visitó este martes el futuro estadio del Atlético de Madrid, el Wanda Metropolitano, acompañado del presidente de la entidad rojiblanca, Enrique Cerezo, y del jugador Saúl Ñíguez, y expresó sus ganas de "volver" cuando esté acabado para "ver un partido" allí.

En su visita a las obras del que será, a partir de la temporada que viene, el nuevo feudo colchonero, Tom Cruise posó junto a Cerezo y a Saúl con una camiseta rojiblanca en la que lució el número 8. En declaraciones al club, también aprovechó para expresar su deseo de ver algún partido en dicho estadio y confesó su admiración por el fútbol español.

"Va a ser un estadio realmente magnífico, no veo el momento de volver para ver un partido aquí. Me han invitado y estoy deseando volver y verlo acabado, con todas las pantallas y toda la afición aquí, porque no hay nada como ver un partido de fútbol aquí en España", dijo.