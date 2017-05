Iniesta: "La forma de jugar de los equipos de Valverde es buena para el aficionado"

El centrocampista del FC Barcelona Andrés Iniesta ha asegurado que la "forma de jugar" de los equipos de Ernesto Valverde, nuevo técnico del conjunto azulgrana, es "buena para el aficionado", y ha afirmado que ahora podrá dar "un paso más", además de no desvelar si acabará firmando finalmente su renovación por el equipo culé.

"Entiendo que Valverde, en los equipos que ha estado y la forma que tienen de jugar sus equipos, es buena para el aficionado. En este club podrá dar un paso más, y con la plantilla que tendrá todo apunta a que podemos luchar por todo", declaró en una entrevista en El Transistor de Onda Cero.

El manchego, que "no tenía noticia" del fichaje del 'Txingurri' hasta este lunes, resaltó el "gran grupo de trabajo" con el que llega. "Hemos hablado alguna vez, cuando nos hemos enfrentado. A su preparador físico le conocía del Barça. Tienen un gran grupo de trabajo, ojalá tengan muchísima suerte para que lo podamos conseguir todo", subrayó. "El modelo, la forma, lo que puede encajar bien, en la línea del club, está clara, más allá de que se consigan cosas o no", añadió.

Por otra parte, el de Fuentealbilla afirmó que son conscientes de que habrá cambios en la plantilla. "Con el paso del tiempo te acostumbras a que cada final de temporada, cuando no se han conseguido los objetivos, tiene que haber algo nuevo. El club tiene que intentar mejorar e intentar traer lo mejor en cada posición. La competencia sana es lo mejor para todo", señaló.

"MI RENOVACION NO ES UNA CUESTION ECONOMICA" Además, el capitán azulgrana habló de su renovación, sin desvelar si firmará o no. "No es una cuestión económica, se han juntado algunos factores, personales, el momento de la temporada, que no ha sido nada fácil... Me gustaría valorar muchas situaciones para tomar la decisión más honesta, la mejor para todos. Estoy muy bien, tengo contrato un año más y estoy tranquilo. Mi intención es seguir ganando", indicó.

"Tengo que valorar la propuesta del club, mi sensación personal y deportiva, cómo se moverá todo el año que viene con gente nueva. Estoy tranquilo y feliz", continuó. "Mi ilusión siempre ha sido retirarme aquí. No sé lo que pasará en unos meses", manifestó.

En este sentido, incidió en su idea de quedarse. "Si tengo la suerte de que las lesiones me respetan me veo compitiendo al máximo nivel, porque me conozco. El momento actual y el momento personal me dicen que tengo que valorar muchos puntos. ¿Por qué no voy a renovar con el Barça?", apuntó.

Lo que sí dejó claro es que, si se marcha del club azulgrana, no jugaría en ningún posible rival, ni en España ni en Europa. "No es que me vaya a retirar o no. Si no juego en el Barça no voy a competir contra él. No tengo el sentimiento de competir contra mi equipo nunca", reconoció.

SOBRE LOS INSULTOS A PIQUE: "EN NINGUN AMBITO ES JUSTIFICABLE" Por otra parte, valoró los insultos a su compañero Gerard Piqué durante la celebración de LaLiga del Real Madrid. "El insulto no está justificado; puedes entender que forma parte de una celebración y de la alegría, pero el insulto en ningún ámbito es justificable. Piqué, que era el aludido, quitó hierro al asunto y dijo que habló con Carvajal. Son cosas que a veces pasan", explicó.

Así, alabó al central azulgrana. "Geri no tiene dos caras, es así. A unos les gustará más y a otros les gustará menos, pero sólo puedo decir que es un fenómeno como persona y como jugador", afirmó.

Además, reconoció su sintonía con Leo Messi. "Nos parecemos bastante, cuando estamos en un grupo cerrado te sientes más cómodo. Llevo compartiendo con él toda mi carrera, tiene mi amistad y mi respeto. Todo lo que hemos conseguido ha sido juntos, somos grandes amigos", expuso.

Por último, Iniesta no considera que los árbitros hayan sido decisivos en la resolución de LaLiga Santander. "No me sale hablar de que los árbitros hayan sido determinantes para que no hayamos ganado, no lo creo", dijo. "Hemos fallado en momentos en los que todo el mundo pensaba que no podíamos fallar y por eso no hemos ganado la Liga", concluyó.