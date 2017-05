Iniesta: "Quiero seguir haciendo grande al Barça"

El capitán del FC Barcelona Andrés Iniesta ha asegurado este martes que a día de hoy tiene la "fuerza e ilusión" necesarias para rendir "al máximo nivel" los próximos años, uno de los condicionantes que se pone para renovar o no el contrato que finaliza al final de la próxima campaña, decisión que no tiene tomada todavía si bien tiene claro que quiere seguir "haciendo grande" a su club.

"Ni que acabe contrato dentro de un año no cambiará mi forma de sentir este trabajo ni a este club. Cuando llegue el momento se verá. Vienen retos ilusionantes por delante, quiero seguir ganando y haciendo grande al Barça", señaló en un acto con la ONG 'Save the Children'.

De todos modos, dejó claro que todavía no sabe si renovará o no. "Me gusta a estas alturas de mi carrera ser dueño de mi futuro, ser honesto conmigo mismo, con mi club, y a día de hoy me siento con la fuerza, ilusión y condición de seguir rindiendo al máximo nivel los próximos años, no tengo duda. Pero hay circunstancias que hacen que tenga que valorar varias cosas", comentó.

De hecho, sin lesiones, se ve a buen nivel como demostró en la final de Copa. "Cuando no hay un contratiempo y no te impide una lesión, me veo capacitado para rendir al máximo nivel como lo hacía cuando tenía 28 años, no hay duda. La opinión cambia por el resultado. El día del PSG seguramente Iniesta se tenía que retirar. La opinión general se guía por esos ámbitos", matizó.

Quizá, por ello, tenga que analizar su situación antes de optar por renovar o por salir. "Tengo que valorar lo que me sigue proponiendo el club, su forma de verlo, mi forma de verlo. A partir de ahí decidiré en los próximos meses. Sigo teniendo contrato, y el convencimiento de que puede ser una gran temporada. Mi deseo no cambio, mi ilusión sigue siendo retirarme en el Barça", se sinceró.

"Además, mi deseo y corazón vería muy difícil competir contra el Barça, por lo tanto muy cerca no me iría", señaló sobre su posible destino en caso de irse del club.

Por otro lado, en cuanto al anuncio de que Ernesto Valverde será el nuevo entrenador, señaló que está "súper capacitado". "La temporada que viene volveremos con la máxima ilusión e intentando dar un paso más en lo que no nos ha alcanzado este año. La exigencia del Barça es así siempre, por lo tanto no cambiará y estoy convencido de que puede ser una gran temporada", auguró. "Los condicionantes están, tenemos jugadores y entrenador para seguir haciéndolo", añadió.

"Cada año deben haber cosas nuevas para seguir compitiendo al máximo nivel contra equipos muy poderosos. Cuando ganas más títulos también es necesario para generar esa ilusión y para la competitividad que debe haber entre nosotros. Este año nos ha faltado un paso más para competir sobre todo en la 'Champions'", lamentó.