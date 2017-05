Zinedine Zidane: "Garet Bale no tiene que decirme si quiere jugar o no..."

Dos nombres han protagonizado la rueda de prensa de Zinedine Zidane este 30 de mayo de 2017, en el 'Media Day' del Real Madrid previo a la final de la Liga de Campeones del sábado ante la Juventus: Gareth Bale e Isco Alarcón (Giorgio Chiellini: “Isco le ha dado un valor añadido al Real Madrid”).

La decisión del técnico francés entre uno de los dos para disputar el partido ha sido el eje de la comparecencia, auqnue Zidane, fiel a su estilo, no ha querido desvelar nada ( El Milán viene a ver al Real Madrid para negociar el fichaje de Morata ).

"¿Bale o Isco? Son decisiones difíciles porque estamos todos y voy a tener que elegir", decía con su eterna sonrisa Zidane: "Hay jugadores que se van a quedar fuera y que han hecho un año extraordinario... Para mí eso es lo más difícil. No te voy a decir si he decidido o no ya quién de los dos va a jugar" (El problema que pone Gareth Bale en la mesa del Real Madrid (con Isco de por medio)).