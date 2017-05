Gareth Bale: "No estoy al 100%, no me veo para aguantar los 90 minutos de la final de Champions"

Gareth Bale habló en el ‘MediaDay’ del Real Madrid y confirmó que está a tope para jugar la final de la Champions ante la Juventus en Cardiff, donde nació y creció (Zinedine Zidane: "Garet Bale no tiene que decirme si quiere jugar o no...").

Recuperación: “No, no estoy 100%, no he jugado en seis, siete semanas y me he recuperado de mi operación. He estado jugando con mucho dolor incluso cuando volví, tomando pastillas para conseguir estar a tope a través de partidos y entrenamientos. Así que las últimas seis, siete semanas me han permitido descansar un poco mi tobillo y mejorar y, obviamente, recuperarme de la lesión. No estoy 100%, pero he estado trabajando duro con sesiones dobles en las últimas semanas para estar listo, ya sea para empezar o participar en algún momento. Sí, eso es todo lo que puedo decir" (Zidane: "Tengo el ADN del Real Madrid, es el club de mi vida").

Momentos duros: "Por supuesto, ha habido momentos en los que he tenido que considerar las cosas sobre mi tobillo, pero he tenido que trabajar duro con sesiones dobles y he estado lejos de mi familia trabajando mucho, ha sido difícil físicamente y mentalmente. Pero lo más importante es estar listo para jugar en algún momento, ya sea desde el inicio o saliendo desde el banquillo ".

Lesiones: "Ha sido difícil regresar de mi cirugía de tobillo, cualquier cirugía es difícil, pero hacerlo en mitad de una temporada es un poco más difícil. Quieres volver tan pronto como sea posible y en retrospectiva debería haber permanecido un poco más tiempo y dejar que se recuperase, y dejar que fortaleciera, pero no ha sido el caso... Pero vivo y aprendo y espero que ahora puedo ayudar".

Salir desde el inicio: "Si me llaman por supuesto voy a empezar desde el inicio, pero veo complicado aguantar 90 minutos. No he jugado demasiado desde mi operación e Isco ha estado jugando fantásticamente bien en este final de la temporada por lo que el entrenador decide. Estoy seguro de que nos hablará en algún momento, pero he estado trabajando duro en el entrenamiento. Tuvimos un partidillo el sábado y me sentí bien. Me siento en forma, pero obviamente el ritmo de competición es algo completamente diferente ".

Titular o no ante la Juve: "No estaré decepcionado si no soy titular, estaría decepcionado si no hubiera podido llegar a la final. Estoy dándolo todo para llegar en forma y tener mi tobillo preparado. Sea titular o sea suplente en la final, ha sido un año difícil por las lesiones".

Isco: "Es un jugador fantástico y en las últimas semanas ha jugado muy bien. Estoy muy feliz por él y por lo mucho que está ayudando al equipo en este final de temporada. Sea quien sea titular, nos ayudaremos entre todos porque lo más importante es el equipo y ganar la final

Final en Cardiff: “Va a ser un día muy especial. Una final en la ciudad donde nací. Sólo falta un pasito más para ganar la final”.

Ganar en Cardiff, un sueño: “Lo piensas, te lo imaginas, pero tampoco le doy tanta importancia. Hay que jugar y ganar`, primero”.

Secreto para ganar finales: “No existe ningún secreto. Es el trabajo duro, estar unidos. Tenemos la experiencia de haber ganado en el pasado”.

Juventus: "La Juventus es muy fuerte en defensa, pero al mismo tiempo también es uno de los equipos más talentosos. Será complicado ganarles, pero tenemos que concentrarnos en nosotros. Si jugamos a nuestro máximo nivel lo tendremos más cerca".

Bale, en 'El Larguero': "He firmado seis años y disfruto del fútbol que juego"

Su futuro: “En relación al Real Madrid, claro que sí, yo he firmado un contrato de seis años, estoy disfrutando del fútbol que juego y estoy ganando títulos. No ha cambiado nada, estoy aquí jugando. Estoy seguro que cuando esté en mejor forma estaré jugando mejor”.

El Balón de Oro: “Nunca ha sido una de mis prioridades. Yo lo que quiero es jugar con el Real Madrid y ganar títulos y por eso fue por lo que firmé un contrato de seis años, para seguir jugando y estar jugando con los mejores del mundo”.