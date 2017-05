Unzué llega con ambición al Celta: "Hay que aspirar a todo, ¿por qué no a Europa?"

El nuevo entrenador del RC Celta, Juan Carlos Unzué, se ha mostrado este miércoles ambicioso y optimista en su presentación asegurando que se debe "aspirar a todo", incluido el volver a la competición europea, y ha comentado que intentará seguir con la idea de juego que ya vivió en su anterior etapa como miembro del cuerpo técnico de Luis Enrique, al tiempo que ha confirmado que trabajan en el fichaje de Nolito.

"Hay que aspirar a todo, ¿por qué no a Europa?", aseguró en rueda de prensa Unzué, quien añadió a posteriori que "los sueños se juntan" y pueden hacerlo en Vigo. "Me identifico con esa frase. ¿Por qué no vamos a soñar? Tenemos motivos para pensar que se puede conseguir", advirtió al respecto.

Unzué tiene claro el rumbo del club y recordó que ya vivió "ese inicio de proyecto" de la mano de Luis Enrique Martínez. "Quiero un equipo que quiera tener protagonismo y que quiera tener la pelota. Un equipo que va a demostrar una serie de conceptos futbolísticos y que muestre motivos suficientes al público para que se identifique con él", apuntó sobre su idea futbolística.

Una idea en parte ya propuesta por su predecesor, Eduardo Berizzo, a quien dio la "enhorabuena" por el trabajo "fantástico" que ha realizado. "Debemos tener una identidad aunque ya la tiene desde hace unos años. En las últimas ediciones hemos visto una línea de continuidad aunque luego el fútbol está lleno de matices y cada entrenador debe aportar algo", comentó.

"La exigencia es alta, pero está en relación a lo que la plantilla y el club puede dar. Ya me incluyo dentro del club. No es que me estén pidiendo objetivos por encima de lo que creo que nos pueden dar los jugadores. Soy una apuesta del club, es una experiencia no nueva para mí, pero sí de las primeras como primer entrenador. Ser entrenador de un equipo de Primera como el Celta me hace estar muy orgulloso", se sinceró.

Además, recalcó que firma por dos años con intención de cumplir y ampliar su estancia. "Los contratos tienen vía de escape, en este caso lo normal es que se hagan en ambos sentidos. No ha habido problema, firmo el contrato con intención de cumplirlo y por qué no de renovarlo. No tengáis miedo, ojalá que dentro de un año tenga motivos no sólo para cumplirlo sino para ampliarlo", detalló.

NOLITO, OBJETIVO Unzué fue claro en relación a varios aspectos, sobre todo en cuanto a salidas y llegadas. Así, comentó que trabajan para lograr el regreso de Nolito al Celta. "Es un jugador que está en el Manchester City, que está a nivel 'top' aunque haya jugado poco. Es un jugador a tener en cuenta, conoce la casa y habría que ver cuál es su disposición, pero estamos trabajando en ello y cuando llegue el momento os haremos saber cuáles son las decisiones", comentó.

"Lo de Guidetti es totalmente falso, me ha llegado la noticia de que le he 'enterrado'. Al revés", sentenció sobre el rumor que decía que no quería al sueco en el equipo. "Vamos trabajando y planificando la plantilla, hay una exigencia grande y tenemos que crecer un poquito más. En los equipos tiene que haber pequeños cambios porque generan ilusión y dentro del grupo genera ese 'se mueve la silla' con un entrenador nuevo y 'no me puedo dormir'", señaló.

De todos modos, el navarro comunicó públicamente el primer descarte. "A Carles Planas se le ha hecho saber que no se cuenta con él, es una decisión de club", apuntó. El primer fichaje ya se lo ha encontrado, Maxi Gómez, y confía en que dé la talla. "Es un chico de 20 años, viene de Uruguay y va a tener un periodo de aclimatación. Ojalá se sienta a gusto, pero no le vamos a pedir nada. Es una apuesta del club, que se tiene que ir haciendo. Entre todos vamos a ayudar a que dé su máximo nivel", aportó.

Por último, dejó claro que nada podría romper su amistad con Luis Enrique Martínez y negó que se haya aprovechado de su marcha del Barcelona para romper con él. "Luis Enrique tiene muy claras mis intenciones, siempre me ha tratado dentro de su cuerpo técnico como si fuera un primer entrenador. Ha sido una convivencia magnífica de cuatro años. El dijo 'Con Juan Carlos es imposible que me enfade' y yo diré lo mismo, si lo hiciera un día sería muy estúpido por mi parte", se sinceró.