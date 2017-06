LaLiga renueva el patrocinio con Sportium porque es la que "más integridad" tiene en el mundo de las apuestas

LaLiga ha renovado el patrocinio con la casa de apuestas 'Sportium' por las próximas dos temporadas porque es la que "más integridad" tiene en el mundo de las apuestas y mantiene el "criterio de colaboración y vigilancia" para acabar con los problemas en la competición, según el presidente de la patronal, Javier Tebas.

"Estamos siempre con marcas de primer nivel y en el mundo de las apuestas Sportium es para nosotros una gran marca, no solo porque es la mayor en España y la más extendida, si no porque es la que más compromiso tiene con nosotros en el tema de la integridad en el mundo de las apuestas. Es muy importante que mantenga ese criterio de colaboración y vigilancia para acabar con los problemas de la competición", indicó Javier Tebas en la presentación de la renovación en LaLiga.

El primer acuerdo de patrocinio entre ambos se firmó en 2014, por eso Sportium se ha convertido en "alguien de la casa" y una empresa "muy vinculada" a la marca LaLiga. "LaLiga va a estar para que Sportium se haga mayor. Son seis años los que vamos a estar y se convertirán en ocho, diez y doce, porque estamos los dos muy contentos", aseguró Tebas.

"Cuando uno lleva cuatro años se establece un vinculo muy especial y eso es difícil en un patrocinio deportivo que las compañías duren tanto tiempo. Se hacen de la casa porque conocen nuestra estrategia, nuestras finalidades, lo que queremos y saben los objetivos que tenemos marcados", prosiguió.

Además, Tebas explicó que el problema en el mundo de las apuestas "no es apostar" ni la solución es prohibir las apuestas, porque los que dicen eso "no saben como atajar el problema". "El problema es circunstancial y lo produce quien amaña resultados, bien sea jugador, entrenador o directivo, pero el problema no le tienen las casas de apuestas", indicó.

A su juicio, lo que tienen que hacer las casas de apuestas es, como hace Sportium, tener una unidad de integridad con la que están en continuo contacto. "Sportium colabora, sino no sería patrocinador de LaLiga, y ha demostrado durante cuatro años que se puede colaborar y tenemos un sistema de alertas y de manipulación que tienen ellos. Es lo que tienen que hacer y es lo que están haciendo, pero ojalá lo hiciesen todas", añadió.

Por su parte, el CEO de Sportium, Alberto Eljarrat, apuntó, en este día "especial", que están "encantados" de estar en LaLiga y "defender" el Juego Limpio y la "integridad" de la competición. "Hace unos años también presenté el primer acuerdo, una decisión estratégica , buscando expandirnos, asociarnos al mejor deporte y a la competición de mayor prestigio. Hemos tenido años fructíferos donde hemos cumplido nuestros objetivos y nos hemos posicionado como casa de apuestas número uno a nivel nacional", explicó Eljarrat.

"Tebas y su equipo saben que hemos estado y estaremos en esta lucha. Hemos tenido la suerte de vivir en primer línea la evolución de LaLiga y el prestigio que ha cogido a nivel nacional e internacional, por eso queríamos seguir vinculados", concluyó.