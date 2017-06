Tebas: "Creo que la sanción al Atlético de Madrid es excesiva y por lo tanto injusta"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, señaló la decisión del Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) de mantener la prohibición al Atlético de Madrid de realizar fichajes es "excesiva y por lo tanto injusta" y apuntó que la FIFA no está actuando con "criterio igualitario" con otras competiciones y ha sido "muy injusta" con el tema de menores en el fútbol español.

"Apostaba porque se hubiese retirado la sanción. Creo que es injusto. Es una sanción excesiva y por lo tanto injusta", indicó Tebas durante la renovación de acuerdo de patrocinio con la casa de apuestas Sportium presentado este jueves en la sede de LaLiga.

El mandatario aseguró que no ha podido "comparar" las situaciones del Real Madrid, que sí recibió el dictamen favorable del TAS, y del Atlético de Madrid respecto al tema de fichajes de menores, pero aún así, le parece "injusta" la sanción a los rojiblancos. "Con el Madrid puede haber alguna diferencia, por lo tanto es difícil que se puedan comparar", matizó.

Además, fue preguntado por la imagen de LaLiga ya que los tres equipos sancionados por FIFA en este tema son españoles. "La FIFA no está actuando con criterio igualitario con otras competiciones. He leído recientemente que el Arsenal o un club inglés ha sido sancionado, pero internamente", remarcó.

"Con el tema de los menores se ha sido muy injusto con el fútbol español. Si se tiene que sancionar al Real Madrid, al Atlético o al Barcelona por el tema de menores, no sé donde mejor cuidados van a estar que en esos clubes", subrayó.

Para Tebas, "la norma es injusta". "Es un problema de la FIFA. Cualquier padre desea que si su hijo tienen condiciones para jugar en el Real Madrid, lo haga. Si tu hijo toca bien el violín admitimos que vaya a academias de cualquier nivel, pero no en el fútbol", prosiguió.

Por otro lado, respecto a una posible salida de Antoine Griezmann del equipo rojiblanco, el dirigente reconoció que su marcha seria "un problema" para LaLiga. "Queremos que estén las máximas estrellas aquí y él ha sido nominado a Balón de Oro y es una de las estrellas mundiales. No me gustaría que Griezmann nos abandonase", aseguró.

NO DA POR CONCLUIDAS LAS ELECCIONES A LA RFEF Además, respecto a las pasadas elecciones a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), donde salió reelegido Angel María Villar, el presidente de LaLiga ratificó que "no han sido limpias" porque no se había cumplido "la normativa electoral".

"Se han iniciado los recursos por parte del candidato Jorge Pérez y ratifico que ha habido manipulación de voto por correo y de otras normas. Villar ha sido elegido por una asamblea que está en duda, pero mientras no haya una suspensión, es el presidente y yo como presidente de LaLiga deberé aceptar esa circunstancia, pero creo que todavía las elecciones a la RFEF tienen muchísimo recorrido porque no está dicha la última palabra", advirtió.

Tebas recordó que en ejemplo más de la "gestión" de la RFEF es la entrada de la final de la Copa del Rey que tuvo lugar el pasado sábado en el Estadio Vicente Calderón. "Que una final de Copa del Rey tenga esa entrada... Os puedo asegurar que si nosotros hubiésemos organizado, eso jamás pasaría. Es el ejemplo de lo que es y ha sido la gestión de la Federación de Fútbol, que sean capaces de que la Copa del Rey no se llene", explicó.

Finalmente, el presidente de LaLiga, seguidor confeso del Real Madrid, no se mojó cuando le preguntaron por la alineación del Real Madrid para la final de la 'Champions' a la hora de elegir entre Francisco Román Alarcón, 'Isco', y Gareth Bale porque no maneja "datos ni conocimientos de cómo está la situación, los datos físicos de Bale o de las condiciones de Isco".