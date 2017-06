Valverde: "Espero disfrutar de Messi, ayudarle a mejorar o a que siga sorprendiéndonos"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha declarado este jueves en el día de su presentación como nuevo técnico blaugrana que será "una suerte" para él poder entrenar a Leo Messi, "el mejor" que ha visto y al que espera ayudar a "mejorar", remarcando que es la primera vez que va a tener a "un jugador que pueda decidir un partido por sí mismo" "Es una suerte para mí, una experiencia única poder entrenador un jugador como él, el mejor que he visto nunca. Sé que Messi parece que llega a un tope, pero sorprende al día siguiente más. Espero disfrutar de su juego, ayudarle en la medida que pueda a mejorar o que siga sorprendiéndonos y a disfrutar", aseguró ante los medios en el día de su presentación en el Auditori 1899.

Más allá del '10', el técnico extremeño destacó el grupo sin olvidarse de ningún futbolista. "Cuento con una plantilla de grandes jugadores, desde Leo Messi hasta Iniesta pasando por todos los demás. Mi idea es ayudarles a que seamos cada día mejor equipo, a crear un espíritu de equipo que nos impulse y estar juntos en los buenos y malos momentos", aseguró.

"Messi es determinante juegue donde juegue. Una cosa es verle desde fuera y otra desde dentro y ver las posibilidades que puede tener. Tener un jugador que pueda decidir un partido por sí mismo no lo he tenido nunca. Messi condiciona el juego de una forma positiva, y lo tenemos que estudiar", halagó.

Sobre la renovación del futbolista argentino, Valverde no tiene ninguna duda de que su continuidad en el Barça está prácticamente hecha. "Creo que la intención es que Leo Messi sea feliz aquí y se quede, y si las personas que están a mi lado son optimistas al respecto, yo también lo soy", agregó.

"Sé la incidencia que tiene el tridente en el juego del equipo, y también sé la incidencia que tiene en la temporada jugar partidos de forma continuada. Lo importante es llegar al tramo final de la temporada con los títulos a la vista y con buen estado de ánimo, y eso te lo da la confianza. Es cuestión de cómo estás mentalmente, y llegar con posibilidades de ganar", puntualizó sobre el desgaste de Messi, Suárez y Neymar.

Preguntado por el ego que pueda tener un vestuario tan exigente y con tanta personalidad como el del Barcelona, Valverde reconoció que "cuando quieres competir debes tener el ego y el impulso personal de querer ser el mejor, es necesario". "Me voy a encontrar un grupo de jugadores jóvenes que quieren ganar, que están obligados a dar lo mejor de sí mismos. No he conocido muchos jugadores que hayan nacido millonarios", afirmó.

DISPUESTO A HABLAR CON INIESTA "SI NECESITA UNA CONVERSACION" Valverde consideró también que "sería un poco feo" no hablar con Andrés Iniesta sobre sus intenciones. "Es un jugador muy importante para el equipo y para el club desde muchos puntos de vista, puede aportar muchas cosas en el terreno de juego. Si necesita una conversación hablaré con él y se lo expresaré", transmitió.

El extremeño calificó a Aleix Vidal y Sergi Roberto, sus únicos laterales derechos, como "grandes jugadores" y remarcó que "están en el equipo y pueden aportar". "Sé que Sergi Roberto ha jugado en esa posición durante mucho tiempo y que una de sus virtudes es la polivalencia. Esperemos que nos pueda ayudar en ambas posiciones", detalló.

En cuanto a fichajes, comentó que tiene un conocimiento de la plantilla "desde lejos". "El mercado que tiene el Athletic no es el del Barcelona, es un poco más reducido. Confío plenamente en la dirección deportiva del club, los que están aquí, y tendremos en cuenta sus opiniones. Pero hay una buena plantilla, sí", concluyó.