Alves: "Somos un equipo muy experimentado con el hambre del joven que ha empezado a jugar ahora"

El jugador de la Juventus de Turín Dani Alves afirmó que son "un equipo muy experimentado con el hambre del joven que ha empezado a jugar ahora", y apuntó que él no es "nadie" para "dar consejos" a sus compañeros de cómo jugar la final de la Liga de Campeones este sábado frente al Real Madrid en Cardiff, pese a haber levantado la 'orejona' tres veces.

"Somos un equipo muy experimentado con el hambre de un joven que ha empezado a jugar ahora. Igual es por el hecho de que tenemos una espina atravesada, porque la hemos perdido dos años, porque hace casi 20 años que no ganamos esta competición, o igual es porque la última final que jugamos contra el Real Madrid la perdimos por un gol en fuera de juego. Es la hora de dar la vuelta a esa situación", expresó en rueda de prensa oficial en Millennium de Cardiff.

Al ser preguntado por si logra dormir por la noche antes de partidos así, Alves confesó que duerme "súper bien, como todos los días". "Y yo aconsejaría a mis compañeros que durmieran también, porque por la noche toca un trabajo duro. Pero no soy nadie para aconsejar a mis compañeros, y mucho menos a gente tan vivida en el fútbol como los de mi equipo, que han ganado cosas muy importantes en su vida", dijo.

Sobre su rol en el equipo, el lateral dijo que es un "eterno aprendiz", pese a su experiencia en grandes citas europeas con el FC Barcelona. "Estoy aquí para aprender de las vivencias de mis compañeros como profesionales. Creo que esa es la fortaleza de nuestro grupo. No somos un equipo de muchas individualidades, nuestra fuerza es el juego colectivo. Pienso que así aumentaremos nuestra oportunidad de llevar la copa a casa", manifestó.

"El día que llegué dije que la Juventus no fichaba a una estrella, sino un trabajador que venía a soñar con ellos. Con nuestro trabajo hemos llegado aquí, pero creo que para llevar la copa a casa debemos hacer un poquito más. Debemos aprovechar la oportunidad y hacer que entremos en la historia", apuntó.

"VAMOS A INTENTAR FORZAR EL RESBALON DEL MADRID" Por otro lado, Alves afirmó que todos los equipos "pueden tener algún que otro resbalón". "Vamos a intentar forzar ese resbalón del Madrid mañana. Estamos sin miedo, con ambición y con las ganas del que ve el objetivo, tiene hambre y tiene un plato de comida ahí delante. Esa es la positividad con la que tenemos que salir", dijo.

El jugador de la 'Veccia Signora' ha disputado más de 40 partidos contra el equipo blanco en su carrera y es uno de los que más victorias ha logrado frente a ellos. Alves cree que "ese es un dato para acojonarlos a ellos". "Estos números hacen que no todo sea favoritismo para ellos. Puede ser un toque de atención para el Madrid. Pero repito, no es un enfrentamiento Dani Alves contra el Madrid, sino Juventus contra el Madrid", apuntó.

También habló sobre Gianluigi Buffon, el veterano meta italiano junto al que compareció en la rueda de prensa y que aún no ha ganado ninguna Liga de Campeones. "Que un jugador de la grandeza de 'Gigi' no consiga este trofeo no cambiaría mucho en su carrera, pero ganarlo podría añadirle una historia más en su larga trayectoria", expresó.

"Quiero poder ganar un título con Buffon antes de que se retire del fútbol. Realmente esta oportunidad es muy bonita. El fútbol me devolvió la oportunidad de vivir con ellos algo muy grande y voy a intentar de todas las maneras que así sea", añadió.

"EN ESTOS PARTIDOS SE VIENE, SE PILLA LA COPA Y SE LLEVA A CASA" Si la Juventus ganase este sábado, Alves sumaría a su palmarés particular el tercer triplete. Sin embargo, él prefirió no dar importancia a este dato. "Eso sirve para la historia, para cuando dejemos de jugar y alguien mire la trayectoria de mi carrera. Yo no puedo pensar que si ganamos voy a ser el único con tres tripletes. No pienso en esas cosas porque nuestro objetivo es muchísimo más grande que todo eso. En estos partidos se viene, se pilla la copa, se lleva a casa y a celebrar con la gente", manifestó.

Por otra parte, Alves apuntó a la cantidad de preguntas referentes a su experiencia y a su edad. "Nosotros somos jóvenes. Somos gente que vamos al revés, de atrás hacia delante", bromeó, hablando de él y de Buffon. "Estos momentos hay que afrontarlos con alegría y pasión. No debemos apresurarnos ni estar ansiosos, porque el ansia no nos va a llevar a hacerlo mejor", dijo.

Finalmente, el brasileño volvió a bromear sobre la posibilidad de que el presidente les regale un coche por ganar. "No hay otra cosa que hacer que pelear hasta el último momento y pelear por ese objetivo que es la coronación del equipo, que la 'Juve' lo tiene muy a rajatabla. La única motivación que puede servir es que el presidente dijo que igual pude venir algún caballito rojo caminando por ahí. Espero que podamos llevar la copa a casa y que el presidente pueda cumplir su promesa", concluyó.