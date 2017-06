Jordi Alba: "Seguro que con Valverde me irá mejor"

El lateral del FC Barcelona Jordi Alba afirmó este viernes que "seguro" que con Ernesto Valverde como entrenador azulgrana le irá "mejor" que con Luis Enrique, ya que bajo el mando del técnico gijonés no ha tenido "los minutos que hubiese querido" pese a que se ha encontrado "muy bien toda la temporada".

"Seguro que mejor irá. No he tenido los minutos que hubiese querido. Yo al final me he encontrado muy bien toda la temporada, pero es el míster el que decide. No sé cómo irá esta temporada, espero que mejor. Pasar no ha pasado nada. El tiene su decisión y ya está. No me peleé con él ni discutimos ni nada", expresó en un acto celebrado este viernes en L'Hospitalet.

El jugador blaugrana calificó a Valverde, que llega procedente del Athletic Club, como "un entrenador valiente, que le gusta jugar muy bien con el balón". "Ha tenido jugadores físicamente muy fuertes a los que ha conseguido hacer jugar con el balón. Jugadores que lo han tenido me han hablado muy bien de él", apuntó. Además, Alba añadió que le han hablado "maravillas" del técnico "a nivel humano".

En cuanto al juego del equipo, el de Hospitalet de Llobregat afirmó que "el estilo del Barça siempre ha sido el mismo". "Quizás ahora un poco más directo debido a los tres delanteros que tenemos, los tres mejores del mundo, pero hemos seguido teniendo el balón, manejándolo, teniendo al rival donde queremos", manifestó.

Finalmente, Jordi Alba expresó su deseo de que su compañero Andrés Iniesta "se retire en el Barça". "Lleva muchos años a un gran nivel y es fundamental que esté con nosotros". Además, en cuanto a los minutos jugados, dijo que "es bueno que haya minutos para todos, no pueden jugar siempre los mismos once". "Somos una plantilla de 23 jugadores y todos deben jugar y sentirse importantes, es lo que te hace ganar títulos", concluyó.