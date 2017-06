Valverde: "Reconozco que no triunfé como jugador en el Barcelona"

El nuevo entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha reconocido que no fue "un gran fichaje" para el equipo blaugrana durante su etapa como futbolista (1988-1990), donde no triunfó en el césped, aunque reconoce "la exigencia" que reclama un club como el Barcelona ahora que ha regresado como técnico.

"No fui un gran fichaje para el Barcelona, debo reconocerlo. Llegué con una lesión de rodilla, tuve una mala recuperación y me volví a operar. No triunfé como jugador. Ahora soy mayor, ha pasado el tiempo, tengo otra perspectiva y sé lo que exige ser entrenador de un club como éste", afirmó en una entrevista en Barça TV, que se emitirá entera este sábado, recogida por Europa Press.

Con su ciclo con las botas puestas ya pasado, Valverde espera que su etapa como que entrenador "sea mejor que la de jugador" aunque destaca que "a pesar de todo se ganaron cosas", como fueron la Recopa de Europa 1989 y la Copa del Rey 1990.

"Un entrenador siempre quiere que su idea se vea reflejada en el equipo, ese espíritu de grupo se debe contagiar a la gente. El juego debe ser intenso, que intente llevar siempre el peso del juego y que tenga una ambición acorde a lo que se nos pide y a la que ya veo en el equipo", valoró sobre el estilo de juego que intentará imponer.