Lopetegui: "La culpa de que Isco esté en este estado de forma es de él mismo"

El seleccionador español, Julen Lopetegui, ensalzó la figura del jugador madridista Isco Alarcón refiriéndose al gran momento que atraviesa el malagueño declarando que "el gran culpable de su estado de forma es él mismo" a pocos días de que España dispute el amistoso frente a Colombia y el decisivo encuentro ante Macedonia.

"La culpa de que Isco esté bien es de él mismo, ha sido capaz de superar los malos momentos a base de trabajo y esfuerzo y por supuesto también es mérito de su entrenador que ha manejado la situación de una forma fantástica. Nosotros le mostramos la confianza que él mismo nos daba. Isco es un jugador que siempre nos ha gustado", aseguró el técnico en declaraciones al programa Tiempo de juego de Cadena Cope.

El guipuzcoano también habló de la final de la Liga de Campeones que disputa el Real Madrid frente a la Juventus en Cardiff. "La final va a ser muy disputada. Son dos equipos que han llegado muy fuertes a la final ganando los campeonatos ligueros. Los dos tienen muy buenos argumentos colectivos, individuales y emocionales para ganar la final. Va a ser una final muy abierta con opciones para ambos equipos. Ojalá que el Madrid pueda ganar la duodécima", declaró el entrenador.

Respecto a los próximos partidos de la selección española, el seleccionador no le da importancia a las ausencias en la concentración debido a la final. "Que falten jugadores del Real Madrid en la concentración no me viene ni bien ni mal, es algo que no podemos decidir, espero que cuando lleguen lo hagan en las mejores condiciones y con una sonrisa. Afortunadamente, hay jugadores que disputan por estas fechas títulos muy importantes, queremos ver el lado positivo de la situación", afirmó.

El técnico también destacó la importancia del encuentro ante Macedonia. "Habrá que esperar a ver cómo transcurre la final para dilucidar si los jugadores del Real Madrid juegan o no el partido frente a Colombia, hasta mañana no tomaré la decisión, en el fútbol pueden pasar muchas cosas. Pero contra Macedonia nos jugamos, nada más y nada menos que el Mundial. Somos conscientes del momento de la temporada que es pero son tres puntos definitivos y tenemos que dar la mejor versión para ese partido", sentenció.