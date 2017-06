Zidane: "Como jugamos en la segunda parte fue espectacular"

CARDIFF (GALES), 4 (del Enviado Especial de Europa Press, Ramón Chamorro) El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, confesó que era un "día histórico para todos los madridistas" por la consecución de la Liga de Campeones por segundo año consecutivo y por haber firmado un doblete casi 60 años después, pero que eso les obligará a afrontar un próximo año "mucho más difícil", al tiempo que admitió que la clave de la temporada es que "todos los jugadores se han sentido importantes" y que habían jugado "espectacular" en la segunda parte.

"Estoy seguro (de que han hecho historia). Nadie lo había conseguido y hoy es un día histórico para todos los madridistas, jugadores y familia. El próximo año va a ser mucho más difícil vamos a tener que trabajar muchísimo para poder ganar. Podemos decir que somos un equipo muy bueno y que merecimos la Liga y la Champions", aseveró Zidane en rueda de prensa.

El francés se sentía "muy feliz" tras un año "espectacular". "No se podía soñar mejor. La Champions es muy difícil y más llegar a otra final y lo conseguimos. Luego juegas contra otro equipazo y es 50-50. Empezamos mal la primera parte , pero en la segunda fuimos muy superiores, presionamos, mantuvimos el balón y físicamente ganamos el partido con esta determinación", añadió.

"La primera parte estuvo equilibrada, la Juventus salió muy fuerte y no tuvimos posesión del balón, pero en la segunda lo que les dije es que había que seguir con lo que estábamos haciendo pero meter un poco de amplitud y jugar más en el campo contrario. Y jugar con el balón porque sabemos y como lo hicimos en la segunda parte fue espectacular, cuando jugamos con movilidad y toque pasa lo que pasa, meter cuatro a la Juventus no es fácil", subrayó.

Zidane dejó claro que no sabía lo que había "aportado" este año. "La clave y el éxito es que todos se han sentido importantes y han aportado su grano de arena, pero sobre todo que se llevan de puta madre. Ha sido tremenda la conexión entre todos y cuando consigues cosas es más fácil, pero eso lleva mucho trabajo aunque con esta plantilla y en este club es mas fácil. Hay mucho talento, pero mucho trabajo detrás, y cuando piensas que vas a conseguir cosas trabajando, con esta plantilla se puede", remarcó.

Además, calificó a todos sus predecesores en el cargo como "grandísimos entrenadores" y no se quiso comparar con ellos. "Antes no era un escándalo de entrenador y ahora no soy el mejor, me gusta lo que hago y estoy trabajando muchísimo", admitió.

"No voy a quedarme toda la vida porque eso no existe, pero muy agradecido al club. Me queda un año y creo que voy a seguir", señaló con una sonrisa sobre su futuro. "Ahora lo importante es disfrutar de lo conseguido este año", agregó, insistiendo que el club madridista está en su "corazón".