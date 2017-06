"Cristiano, Balón de Oro", el portugués canta y el Bernabéu hace los coros en la fiesta del Madrid

El Real Madrid puso fin a su histórica temporada este domingo con una fiesta en el Santiago Bernabéu para celebrar en su estadio y con su afición la consecución de la Liga de Campeones, además de LaLiga hace dos semanas, colofón de una tarde de celebraciones por la capital española que vivió su momento álgido cuando Cristiano Ronaldo acompañó el cántico de "Cristiano, Balón de Oro" de la grada.

Tras las visitas a las sedes de Comunidad de Madrid y Ayuntamiento y el paseo triunfal por las calles madrileñas para coronar a la diosa Cibeles, la plantilla madridista enfiló el camino al Bernabéu en su autobús sin techo. En el feudo blanco les esperaba un estadio a rebosar y un escenario en el centro del césped que acogió el broche final de la fiesta.

Sobre un inmenso escenario, con las ocho pantallas desde las cuales el día anterior los aficionados blancos pudieron ver la victoria (1-4) de su equipo ante la Juventus en la final de la 'Champions' en Cardiff, fueron tomando posiciones uno a uno los integrantes del cuerpo técnico, con Zinedine Zidane a la cabeza, y después de la plantilla de futbolistas.

La presentación se encendió con los tres últimos nombres. Cristiano detuvo la celebración con una entrada triunfal, con la bandera de Portugal y su clásico grito goleador. Un "siuuuuuu" que resonó en las gradas del Bernabéu. Después fue el turno de Marcelo, con baile incluido, portando la Copa de la Liga, título 33 que conquistaron hace dos semanas.

El último fue el capitán, Sergio Ramos, que hizo acto de presencia con el trofeo de la 'Champions', enfundando de los colores del Real Madrid, España y Andalucía y con una corona sobre la cabeza. Con la plantilla al completo en lo alto del escenario, Ramos tomó la palabra.

"Agradecer el cariño que siempre nos mostráis. Sabíamos que esta temporada iba a ser distinta y especial. Este equipo ha creído desde el primer momento. Hemos logrado un doblete maravilloso que hacía tiempo que no se lograba. Me sigo emocionando cada vez que piso este campo después de tantos años", afirmó el capitán blanco, levantando el trofeo continental con el 'we are the champions' de fondo.

El de Camas dio paso a Zidane. "Gracias a todos. Un año espectacular gracias a vosotros que habéis creído en nosotros para conseguir más que un doblete", indicó, antes de ser manteado por sus jugadores. Llegó entonces el turno, por petición popular, de Cristiano, quien comenzó de nuevo con su grito de guerra.

"Ha sido una temporada espectacular. Agradecer a los compañeros, entrenadores. Estamos de enhorabuena gracias a vosotros conseguimos el doblete", apuntó, antes de ser interrumpido por un "Cristiano Balón de Oro" del público que se animó a cantar. Con el himno del Madrid terminó la fiesta sobre el escenario para comenzar una vuelta de honor al césped, con fotos desde todos los ángulos con los trofeos de una temporada histórica para el Madrid y su afición.