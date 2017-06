Kepa Arrizabalaga: "El ritmo de la absoluta nos servirá para los que vamos al Europeo Sub-21"

El portero de la selección Kepa Arrizabalaga cree que el "ritmo" que existe en la absoluta les ayudará tanto a él como a los otros Sub-21 que están convocados para el Europeo de Polonia que tendrán que afrontar en dos semanas.

"Aquí hay un grandísimo nivel y el ritmo es muy grande y nos servirá para los que vayamos a la Sub-21. Primero tenemos que ayudar a la Absoluta y luego llegar bien preparados para un Europeo muy difícil, pero muy bonito", subrayó Kepa este lunes en rueda de prensa.

El guardameta del Athletic Club se mostró "muy contento" de la llamada de Julen Lopetegui, previa a marcharse luego con los de Albert Celades. "Trabajo para ello y luego es el seleccionador el que toma las decisiones. En España hay grandes porteros y se demuestra en el gran nivel que hay", comentó.

Del partido amistoso ante Colombia, destacó el "gran bloque y las grandes individualidades" del conjunto de José Pekerman. "Nos va a poner las cosas muy difíciles y vamos a intentar hacer un buen partido y prepararnos para el de Macedonia", expresó.

"Todos somos profesionales y estamos centrados. El de Colombia es un partido para coger sensaciones y diferente al de Macedonia, pero la dinámica y el ritmo de entrenamientos es muy bueno y llegaremos preparados al domingo", añadió.

Finalmente, Kepa se refirió a su futuro en el Athletic, ante el cual está "tranquilo". "Me queda otro año más de contrato y es el club en el que he estado de pequeño y del que soy aficionado. Estoy concentrado en el Athletic y ahora en la selección, el tema de la renovación no me pone nervioso", aclaró.