El zasca de Miki Nadal a un periodista catalán de RAC 1 que le llamó "tontolaba"

El programa radiofónico de RAC1 Tu diràs, que como TV·, Sport y muchos medios catalanes habían apoyado a la Juventus, no tuvieron más remedio este domingo 4 de junio de 2017 que hacerse eco de la espectacular celebración del Real Madrid en el estadio Santiago Bernabeu tras la consecución de su duodécima Champions League.

Mientras hablaban del despliegue técnico, destacaron que Miki Nadal había sido el speaker del evento y el periodista Moisés Llorens aprovechó para llamarle "tontolaba"

"El 'tontolaba' este que va de gracioso en 90 Minuti. ¿Cómo se llama? ¿Toni Nadal? El speaker del Camp Nou es Dios comparado con este señor".

El programa de La Sexta del que Nadal es colaborador le dio la oportunidad para responderle tirando del humor que le caracteriza.

"Fue una celebración ejemplar, manchada únicamente por un compañero de RAC 1 que decidió calificar así a nuestro pobre compañero Miki", comentaba Llum Barrera antes de emplazar al audio de lo ocurrido.

"Por mi parte, solo decirles... '¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si me has cambiado el nombre casi sin querer'", entonó el humorista.

"Porque no creo yo que le haya hecho mucha gracia a Toni Nadal, el tío y preparador físico de Rafa Nadal, que le hayan confundido conmigo".

"Está muy feo que le confundan contigo, ¿qué culpa tiene él de que tú seas un 'tontolaba'?", ironizaba Frank Blanco.