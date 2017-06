Nacho, sobre James: "Igual no ha sido la temporada que más feliz ha estado"

El jugador de la selección española Nacho Fernández expresó este martes en la previa del choque de la selección española frente a Colombia (Estadio Nueva Condomina, 21.30 horas), en el que estará su compañero de equipo James Rodríguez, que "igual no ha sido la temporada en la que más feliz ha estado" el cafetero, ya que "quería jugar más minutos".

"James es un gran compañero y un amigo. Como jugador es excepcional, y es una alegría poder enfrentarme a él mañana. No me quiero meter en si le ha faltado apoyo. De mí y del resto del equipo ha tenido siempre el máximo apoyo. Igual no ha sido la temporada que más feliz ha estado porque quería jugar más minutos, pero el apoyo de sus compañeros lo tenía al 100%", afirmó en la sala de prensa del estadio murciano.

Sobre la no convocatoria de James para la cita frente a la Juventus, apuntó que es "normal" que no le gustara estar en el banquillo. "Como a todos los que estuvimos ahí. Todos queremos jugar y más en una final de Champions, pero lo importante es que salió campeón por segunda vez consecutiva. El está muy contento por lo que ha conseguido en el club. A nivel personal, como yo, queríamos haber jugado. Mañana estará al 100%, él está feliz y el sábado lo celebró como uno más", dijo.

Después del amistoso frente a Colombia, España jugará un partido clasificatorio para el Mundial frente a Macedonia el domingo. Tanto Nacho como Morata y Asensio se concentraron este lunes con la selección tras haber ganado el pasado sábado la final de la Liga de Campeones con el Real Madrid, en la que Morata y Asensio tuvieron algunos minutos en el tramo final.

Sobre esa incorporación tan inmediata a la disciplina de la 'Roja', explicó que "fue porque el sábado en la final" ninguno de los tres jugó "90 minutos". "Entonces al final es un día que estás parado. Teníamos ganas de venir con la selección y hablamos para ver si podíamos venir un día antes, y fue fácil tomar esa decisión", explicó.

"Es fácil cambiar el chip, porque nosotros venimos de competir. Venimos con una alegría tremenda y a nivel mental eso te hace estar más metido. Representar a este país es siempre una alegría y todos los partidos son importantes", concluyó, sobre su llegada a la concentración.