Pepe se despide del madridismo: "El Real Madrid y vuestro cariño siempre serán parte de mi historia"

El central portugués del Real Madrid Pepe se despidió del madridismo con una emotiva carta en la que recordó su llegada a la entidad blanca en 2007 "con la ilusión de un niño" que alcanza lo que "había soñado todos los días de su infancia", y en la que admitió que le "toca" despedirse y "dejar de vestir este escudo", pero se va con el sentimiento del "deber cumplido".

Una década después de su llegada, el luso abandonará el equipo entrenado por Zidane después de no haber alcanzado un acuerdo con la directiva para su renovación, ya que su contrato acaba este mes de junio. A modo de despedida hacia toda la afición blanca, este martes escribió la siguiente carta en su Facebook: "El día llegó... El 12 de julio de 2007 llegué al Real Madrid con la ilusión de un niño que llegaba donde había soñado todos los días de su infancia. Hoy, 10 años después, me toca despedirme y dejar de vestir este escudo. ¡Todos, pero todos los días que vestí está camiseta, lo hice con la ilusión de siempre!", empezaba el escrito.

"Hoy solo puedo dar las gracias a todos vosotros, que me habéis apoyado y habéis escrito conmigo esta bonita historia. Gracias a cada uno de vosotros, que me habéis acompañado. Gracias a todos los amigos y compañeros que sé que se quedarán allá donde vaya. Me despido también de esta ciudad, que ha visto nacer y crecer a mis hijas. Me siento muy feliz por lo que he conseguido y llevaré vuestro cariño en el corazón!", continúa el portugués.

"Y lo vuelvo a decir... ¿Lo mejor de estos 10 años? Entrenar cada día y convivir con todos y cada uno de los empleados de este club. ¡Pisar el Santiago Bernabéu y sentir vuestro apoyo siempre fue mágico! En mi corazón guardo vuestro cariño y este sentimiento de deber cumplido. ¡El Real Madrid y vuestro cariño siempre serán parte de mi historia, de mi vida! ¡Gracias y hasta siempre!", concluye.