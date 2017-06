Vallejo: "No tengo prisa ni ansiedad por jugar en el Madrid, aunque si es este verano, mejor"

El joven defensa Jesús Vallejo, que este verano volverá al Real Madrid tras finalizar su cesión en el Eintracht Frankfurt, ha asegurado que no ha recibido ninguna noticia por parte del club blanco y que no tiene "ninguna prisa, ni ansiedad" por formar parte de su primera plantilla, aunque no ha escondido que prefería hacerlo cuanto antes.

"Me dijeron que me irían comentando cuando tomasen la decisión. Estoy entrenando y centrado en lo importante ahora mismo que es el Europeo. No tengo que estar insistiendo ni nada, si no hacer mi trabajo en el campo y demostrando que puedo estar ahí. Si un día fiche por el Real Madrid es para jugar allí, pero no tengo ninguna prisa ni ansiedad, simplemente quiero hacer las cosas bien y esperar mi oportunidad. Por supuesto, si es este verano, mejor pero es algo que no depende de mí y que tiene que decidir el Real Madrid también", afirmó Vallejo en declaraciones tras el entrenamiento de la selección española Sub-21 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Tras confirmar Pepe su marcha del club, el zaragozano eludió comentar nada al respecto, alegando que esas declaraciones "son decisión suya", mientras continúa junto a sus compañeros su preparación para el próximo Europeo de Polonia, que se disputará del 16 al 30 de junio y en el que, más que "presión por ganar", consideró que tiene que haber "tensión competitiva" entre los integrantes del equipo.

"Es una gozada siempre venir aquí a la selección, entrenar con los compañeros, con todo el mundo, nos quieren un montón. Yo hacía mucho que no venía, desde noviembre y para mí es una experiencia increíble. Creo que llegamos todos muy bien, en un ritmo muy bueno. Ahora creo que nos tenemos que adaptar un poco todos a jugar aquí en la selección pero estamos con ganas y preparando el partido contra Macedonia con mucha ilusión y motivación", explicó.

Además, consideró que todos los compañeros que, junto a él, disputaron el pasado Campeonato de Europa Sub-19, están "mucho más formados" para encarar los diferentes compromisos continentales, dada su reciente "experiencia en el mundo profesional", que el aragonés considera que "se tiene que notar".

Por otro lado, haciendo balance de su experiencia de esta temporada en Alemania, Vallejo admitió que le ha servido para "madurar en todos los sentidos", siendo importante en una liga de alto nivel europeo como es la Bundesliga, en la que "se juega a mil por hora".

"Es una experiencia única, muy gratificante. Un año más de experiencia se nota mucho, también haber podido vivir en el extranjero, ver cómo son los entrenamientos allí, en una liga en la que se juega mucho más rápido. Tienes que estar muy concentrado y físicamente creo que también he mejorado", resaltó.

Con respecto a la lesión muscular que le hizo estar apartado de los terrenos de juego durante seis semanas, confesó que está "totalmente olvidada", ya que pudo disputar unos minutos en la final de la Copa de Alemania, en la que su equipo cayó ante el Borussia Dortmund (1-2), y en la última jornada ante el Leipzig.

"Estoy entrenando sin ninguna molestia y estoy a tope para el Europeo. Tenía claro que quería llegar a la final y, por supuesto, aquí a la selección porque me tratan fenomenal y se lo tengo que agradecer, tanto al míster, como a todo el mundo que hayan contado conmigo y ahora se lo tengo que demostrar en el campo", prosiguió.

Finalmente, ya que para recuperarse de esta lesión viajó a Madrid para ser tratado por los fisioterapeutas y preparadores físicos del Real Madrid, Vallejo admitió que no tuvo "contacto con el primer equipo", ni con Zinedine Zidane. Sin embargo, tuvo unas palabras para los recientes campeones de Europa y expresó que cada entrenamiento resulta "decisivo" para él, de cara a formar parte de su plantilla en el futuro.

"Todo es decisivo, la temporada, cada entrenamiento es decisivo para mí. Me lo tomo como importante, no solo para ir al Madrid si no para evolucionar como futbolista. El Madrid estuvo muy bien en la segunda parte y fue muy superior, a mí me encantó el equipo y se vio sobre todo físicamente que en la segunda parte llegaron como aviones", concluyó.