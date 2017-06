Oferta Bomba: 180 millones por llevarse a Cristiano Ronaldo del Real Madrid

La prensa portuguesa ha dejado de lado la actualidad de los equipos de su país para dedicársela al ídolo de su país, el jugador del Real Madrid, Cristiano Ronaldo.

'A Bola' lleva en su edición de hoy lo que califican como "la mayor bomba del mercado".

Y es que cuentan que el club blanco recibirá este verano muchas ofertas que pueden alcanzar hasta los 180 millones de euros, una cifra mareante que sin duda sería un nuevo récord. Parece que habrá varios equipos que pujen por el atacante de 32 años. Las ofertas le llegarían desde Francia, Inglaterra y China.

En Francia serían dos los clubes interesados y con poder económico suficiente para realizar una propuesta por Cristiano, PSG y Mónaco.

Desde la salida de Ibrahimovic, el PSG no ha encontrado una estrella que le supla y esta temporada (huelga decir que tanto Jesé como Ben Arfa no han cumplido con las expectativas) el equipo de Emery no ha conquistado el título de Ligue 1, por lo que se espera que el jeque, Al-Khelaifi, realice un gran desembolso.

El que sí ha ganado la liga francesa, el Mónaco, también tendría dinero suficiente para ficharle, especialmente si se produce la venta de Kylian Mbappé, por quien se ha llegado a ofrecer 135 millones de euros, según los medios franceses. Sin duda, deshacerse del jugador galo para traer al siete del Real Madrid sería una buena inversión.

En cuanto a Inglaterra, la oferta viene del Manchester United. Cristiano ya tiene un pasado en Old Trafford y José Mourinho necesita reforzarse si no quiere quedarse fuera de los puestos de Champions vía Premier League (este año ha accedido a través de la Europa League).

La negativa de Antoine Griezmann hace que los 'red devils' busquen otros objetivos, aunque este sea el más inalcanzable de todos.

Por último, el dinero de la liga china podría tentarle, pero se trata de una competición de menor nivel que no le beneficiaría nada en lo deportivo.

En cualquier caso, a Cristiano no le interesa escuchar ninguna oferta, pues su plan sigue siendo el mismo que hace unos meses: "Pretendo retirarme en el Real Madrid con 41 años".