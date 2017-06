Illarramendi: "Hay que olvidar el tema de Piqué porque si pitan a uno pitan a todos"

El jugador de la selección española Asier Illarramendi señaló que los medios de comunicación le dan "bastantes vueltas" al tema de los pitos a su compañero Gerard Piqué y apuntó que es un tema que hay que "olvidar" porque "si pitan a uno pitan a todos".

"Al final le dais bastantes vueltas los medios. No hay que darle tantas vueltas, ya pasó hace tiempo y si lo estamos sacando todo el rato sigue el tema ahí presente. Hay que olvidar, si pitan a uno pitan a todos y aquí estamos todos para aportar, tanto jugadores como aficionados, y si pitan a uno puede influir", indicó Illarramendi este en rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

A Piqué, señaló el mediocentro, "cosas así no le afectan", pero al final son cosas "negativas" tanto para el jugador como para la selección. "El quiere estar aquí, está muy comprometido y lo demuestra cada día", aseguró.

Por otro lado, el jugador de la Real Sociedad debutó este miércoles con la Absoluta en la Nueva Condomina, hecho que le dejó "muy contento". "La última vez que estuve no pude debutar por una lesión. No pudimos ganar pero hicimos muchas cosas bien. Julen (Lopetegui) me dijo que lo hiciera como venía haciéndolo con la Real y me sentí a gusto", comentó.

De todos modos, aparcó las comparaciones con alguien "fundamental" en esta selección como Sergio Busquets. "Es muy bueno, lo demuestra cada día, cada entreno y está claro que es muy bueno", subrayó el guipuzcoano.

El objetivo ahora del de Mutriku es "disfrutar" sobre el terreno de juego y "tener más minutos" porque en el Real Madrid no disponía de ellos. "Este año hemos hecho mucha cosas bien y es lo que buscaba cuando salí del Real Madri. He buscado la llamada de la Absoluta y es fruto del trabajo del año", admitió.

El centrocampista de la Real Sociedad estuvo en el Campeonato de Europa que ganó la Sub-21 en 2013, una selección que tenía un "buen equipo" y "buenos jugadores". "La actual también tienen una gran selección, lo está demostrando. Han cambiado el formato pero son favoritos para ganar el título y si juegan como saben ellos pueden ganar fácilmente", aclaró sobre las opciones del combinado dirigido por Albert Celades para el próximo Europeo de Polonia.

Además, consideró que es "bueno" que en la Absoluta vaya entrando gente que "ha pasado" por las categorías inferiores. "Quiere decir que la cantera trabaja bien y al final llegar el premio al trabajo y el sacrificio diario", recalcó.