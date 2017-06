Morata, sobre el futuro de James: "A lo mejor somos compañeros el año que viene"

El delantero de la selección española Alvaro Morata se mostró contento como "siempre" que puede "jugar con España" después del amistoso de este miércoles ante Colombia, donde anotó el tanto del empate (2-2) en la Nueva Condomina, al tiempo que se refirió al futuro del también madridista James Rodríguez, con quien "a lo mejor" comparte equipo el "año que viene".

"A lo mejor somos compañeros el año que viene", indicó en declaraciones a Telecinco, tras el final en Murcia. El ariete del Real Madrid sin embargo explicó su deseo de que el colombiano se quede en la capital española. "Ojalá que no porque es un gran jugador y le quiero mucho", apuntó.

Por otro lado, Morata explicó que pudo aprovechar la media hora que le dio Julen Lopetegui ante Colombia, anotando incluso el empate en el 87'. "Uno siempre jugar con España. A no ser que tenga una lesión grave siempre quiero venir. He tenido alguna que otra y he podido 'enchufar' una", indicó.

"Les hemos metido ahí en los últimos minutos y se nos han escapado, pero esto podía ser octavos, cuartos o semifinales de un Mundial así que es importante. Es difícil, era un partido amistoso pero con mucho orgullo en las dos selecciones", finalizó.