Piqué: "Los medios hacéis que la gente vuelva a silbar"

El defensa de la selección española Gerard Piqué estalló en la zona mixta de la Nueva Condomina al ser preguntado por los silbidos de parte del público este miércoles en el amistoso con España ante Colombia, donde apuntó que la insistencia de los "medios" ha hecho que la "gente vuelva a silbar".

"¿Por qué os interesa tanto? ¿Por qué le dais tanta bola? ¿Por qué no habláis de fútbol? ¿Es noticia? Es de hace un año y medio y si es noticia es porque queréis vosotros. Un año y medio llevas preguntándome por esto. Tú lo haces importante, la gente ya no silbaba y tú, vuestros medios, hacéis que vuelva a silbar", indicó.

Tras el empate (2-2) ante Colombia en Murcia, el internacional español se paró ante los medios de comunicación y terminó mostrando su frustración por un tema al que ha "respondido ya 20 veces". Piqué, que ya el año pasado anunció que pondrá fin a su etapa internacional después del Mundial de Rusia, no vio un motivo político o deportivo a los pitos de la afición.

"Hacéis encuestas sobre si hay que pitar o no. La gente ya no pitaba después de la Eurocopa. Vuelven a pitar ¿Crees que es por la independencia? ¿Me he pronunciado alguna vez sobre que estoy a favor de la independencia?", finalizó.