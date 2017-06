Toni Freixa, "expectante" sobre la moción de censura: "Ya me mojé cuando me tenía mojar"

El excandidato a la presidencia y exportavoz de la Junta Directiva del FC Barcelona Toni Freixa ha asegurado este viernes que está "expectante" respecto al futuro y viabilidad de la moción de censura que pretende presentar el también excandidato Agustí Benedito contra el presidente blaugrana, Josep Martia Bartomeu, y su Junta Directiva dado que considera que ya se involucró en los comicios de 2015.

"Veremos cuáles son los próximos movimientos. Benedito ha abierto un periodo de recogida de adhesiones, después veremos si esta moción se presenta o no y a ver en este tiempo qué hace la Junta. Al final tendré que adoptar una posición que ahora mismo no tengo, ya me presenté en 2015 y ya me mojé cuando me tenía que mojar. Ahora estoy expectante a lo que pueda suceder", aseguró a los medios.

Freixa, no obstante, reconoció que la situación del club es "grave" tanto desde el punto de vista de la gestión como el de la imagen institucional. "Es un momento muy complicado y es comprensible que haya socios, en este caso Benedito, que se planteen hacer una moción de censura", señaló.

"Espero que la Junta Directiva sepa reaccionar, es una Junta que ganó las elecciones hace dos años con un apoyo de más de 25.000 socios que no pueden haberse equivocado. No creo que tengamos que admitir que 25.000 socios se equivocan a la hora de escoger una Junta. Espero que se sobrepongan, que tengan coraje, que el presidente ejerza liderazgo y salga de esta situación", pidió a los actuales directivos y a Bartomeu.

Por otro lado, preguntado por si el expresidente Sandro Rosell puede ser culpable de haber recibido pagos de Catar dentro del pacto de patrocinio con el club, señaló que no pondría la mano en el fuego "por nadie". "Tengo el conocimiento que tengo y sé que el acuerdo de patrocinio se hizo gracias a las relaciones que Rosell tenía en el país, y otros miembros de la directiva viajaban a Catar. Particularmente yo no fui nunca", argumentó.

Este jueves Agustí Benedito anunció que emprenderá una moción de censura este verano contra el actual presidente blaugrana, Josep Maria Bartomeu, y su Junta Directiva por serias discrepancias con los dirigentes y por creer que están provocando la "peor crisis institucional" de los últimos tiempos.

"Como la Junta no dimite, y hay un sentimiento mayoritario de que deberían hacerlo, por eso este verano el Barça vivirá la tercera moción de censura de sus últimos años. Hay pérdida de confianza, les he pedido reiteradamente que dimitan, no lo han hecho. Tienen intención de aguantar 'caiga quien caiga'", apuntó Benedito en rueda de prensa en el Col·legi de Periodistes de Catalunya.

Para sacar adelante una moción de censura hace falta la firma del 15% de la masa social con derecho a voto. Hace dos años en las elecciones presidenciales eran 109.000 los socios que formaban el censo, así que harían falta alrededor de 16.500 firmas para emprender el voto de censura. De momento, Benedito confía en que prospere pese al "reto inmenso" que ello representa.