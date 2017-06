El Chelsea rebaja al Atlético de Madrid el precio de Diego Costa

"Recibí un simple mensajito suyo (de Conte) en plan jefe en el que me decía que no cuenta conmigo para la próxima temporada".

Así, con estas palabras, Diego Costa se ponía en el mercado el pasado miércoles, tras el España-Colombia (El plan magistral de Simeone para llevarse a Diego Costa en enero (barato y sin que pase por China)).

Las dijo en zona mixta de un partido en el que, por cierto, no tenía que hablar porque no jugó un minuto. Pero quería hablar, contar ese mensaje de su entrenador en el Chelsea que le abre la puerta al Atleti.

Un mensaje de Conte al que Patricia Cazón de AS ha tenido acceso.

"Hola Diego, espero que estés bien. Gracias por la temporada que pasamos juntos. Buena suerte para el próximo año, pero no estás en mis planes", escribía Conte, en italiano y en inglés, para decirle al delantero que su relación había terminado, que sí, que está en el mercado.

Algo que, por cierto, abarata mucho lo que el Chelsea pretendiera pedir por su fichaje.

Lejos quedarán esos 85 millones de euros que la liga china (Tianjin Quanjian) estaba dispuesto a pagar por él en enero. Entonces, el Chelsea no estaba dispuesto a venderlo por menos de 70.

Precio. El verano pasado el Atlético llegó a ofrecer 60 millones al club inglés porque Costa regresara al Atlético. Pero el Chelsea no aceptó, Costa no vino. Ahora podría pagar la mitad (unos 30 millones). Costa también lo dijo el miércoles: "La gente sabe que quiero mucho al Atleti". El pero es la sanción FIFA, no poder jugar hasta el 1 de enero de 2018. "Hay Mundial y hay que pensar. Necesito jugar. Estar cuatro o cinco meses sin hacerlo...". Aunque en este caso Lopetegui ya le ha dicho, en privado, que le esperará...