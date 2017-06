Las 10 grandes movidas de Gerard Piqué fuera del campo de fútbol

No ha sido una semana fácil para el defensa, que ha vuelto a ser el foco de los pitos en Murcia, donde disputó un amistoso con la Selección Española.

Los ataques de la afición hicieron explotar al defensa, que cargó contra la prensa. No es la primera vez que se convierte en protagonista por temas extradeportivos.

Tampoco será la última. Los de 'Informalia' repasan las otras movidas del más carismático, polémico, divertido y combativo jugador del Barça:

1. La última, contra la prensa. Gerard Piqué se despachó a gusto con los medios tras el encuentro de la Selección en Murcia. El futbolista se enzarzó con los periodistas, señalándoles como los culpables de los pitos, ya que declaró que son los que "dan bola al asunto". Además, aseguró que nunca se ha manifestado acerca de la independencia de Cataluña.

2. Su foto 'amorosa' con Ibrahimovic. Hace años, Gerard y el delantero sueco compartieron vestuario. Fue entonces cuando se tomó una imagen en la que aparecían juntos y muy cariñosos en un parking. Mientras a Ibrahimovic no le sentó nada bien la polémica, Piqué evitó manifestarse hasta hace algún tiempo. El central aclaró que Zlatan le estaba felicitando y que fue un invento de la prensa "para desestabilizar" antes de enfrentarse al Madrid.

3. Waka-waka. Estar con una estrella mundial como Shakira tampoco sirve para pasar desapercibido. Si encima el romance comienza en plena vorágine del Mundial y luego se sube a los escenarios a contonearse con la cantante, la situación no mejora. El Waka-waka de ambos quedará para la historia.

4. Sus tuits, entre la provocación y el clientelismo. Hacerse odiar por media España puede ser también hacerse amar (aún más) por la otra media. Son miles los culés y aficionados al fútbol que adoran al defensa de elevado coeficiente intelectual. Querido y odiado, lo cierto es que no pasa desapercibido.

5. Mango, luego existo. No se trata de una campaña de publicidad basada en Iñaki Urdangarin. Piqué fichó por la marca, que ejerció como modelo de la famosa firma textil durante cuatro campañas. Más de lo que es habitual. El atractivo del jugador, así como su perfil de futbolista diferente, llevaron a la firma a apostar por su imagen. Después fue el turno de Zidane, entrenador de su gran rival.

6. Discutido sentido del humor. Sus enfrentamientos a veces llevan implícito un sentido del humor que entusiasma a unos y desespera a otros. Uno de sus roces más sonados fue con Arbeloa, defensa del Real Madrid por aquel entonces. El madridista se refirió a Piqué como "amigo" y alegó que algún día le vería "en El club de la comedia". Pues bien, Gerard contestó: "Arbeloa no es amigo mío. Es un conocido, cono...cido", haciendo referencia a la presunta falta de calidad que algunos atribuyen al que fuera lateral blanco.

7. Presidente del club. El central no esconde una de sus grandes ambiciones: "Me gustaría ser presidente del Barça", reconoció en una entrevista al programa Fora de sèrie de TV3. Las declaraciones no se olvidan y hay muchos que le dan como seguro sucesor de Bartomeu en el cargo. Más aún después de su vital mediación en la firma del Barça con Rakuten, el patrocinador que dejará más de 50 millones en las arcas azulgranas y cuyo propietario, Hiroshi Mikitani, es íntimo de Piqué.

8. Antimadridismo sin pelos en la lengua. No teme posicionarse en contra de su eterno rival. "Vi la semifinal del Madrid ante la Juventus con la camiseta de Buffon. Yo soy así y quiero que el Madrid pierda siempre. Es la rivalidad deportiva que ha habido siempre. No me van a cambiar", declaró cuando Morata, enrolado en el equipo turinés, eliminó a los de Florentino. Años antes, declaró haber "reventado la tele" tras el gol de Ramos en Lisboa al Atlético. Hasta los merengues que le detestan aprecian el alarde de sinceridad que supone este gesto políticamente incorrecto.

9. "Para mí, que me piten en el Bernabéu es una sinfonía". Cada vez que juega en el campo del Madrid, Gerard es el objetivo principal de la afición blanca. Le pitan y le insultan -a él y a Shakira-, pero toda esta ira lo único que hace es motivar todavía más al jugador, que está encantado con los ataques que recibe allí. Algunos de sus mejores partidos, de hecho, han sido en casa de su mayor enemigo.

10. Dejar el fútbol, dejar la selección... "Pensé en dejar el fútbol tras el Mundial de Brasil", reconoció Piqué al hablar del batazaco de España en el país brasileño. Corría el año 2014 y, en aquel momento, no se consideraba entre los mejores del mundo. Con trabajo y esfuerzo, el defensa recuperó su nivel y ahora vuelve a estar en lo más alto. En tan solo un año tendrá la oportunidad de redimirse con un nuevo Mundial, que será el último, tal y como anunció hace unos meses. "El Mundial de Rusia va a ser mi última competición con España", declaro. Parece que no hay vuelta atrás. Se le echará de menos.