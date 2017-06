Lopera: "No me he enriquecido con el Betis, me ha costado muchísimo dinero"

El expresidente del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera, para quien la Fiscalía de Sevilla solicita tres años de cárcel por un presunto delito de apropiación indebida en su gestión del club, ha asegurado este lunes que no se ha "enriquecido" con el Betis, que, al contrario, le ha "costado muchísimo dinero".

El juicio se ha reanudado este lunes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla después de que la semana pasada fuera aplazado en espera de un posible acuerdo de la defensa de Lopera con la Fiscalía, el Betis y las acusaciones que ejercen las asociaciones Béticos por el Villamarín, Por Nuestro Betis y Liga de Juristas Béticos, pacto que se sigue negociando pero que, a día de hoy, no ha cristalizado debido sobre todo al rechazo de Béticos por el Villamarín.

De este modo, Lopera se ha acogido a su derecho constitucional a no responder a las preguntas del Ministerio Público y del resto de partes personadas y únicamente ha contestado a la cuestiones planteadas por su abogada, Encarnación Molino, a la que ha dicho que "nunca" ha tenido un sueldo en el Betis y que su objetivo siempre ha sido "luchar" y "pelear" por el "bien" del club. "No le he querido causar ningún perjuicio al Betis, antes me muero", ha asegurado.

"Hemos avalado más de 300 millones de euros", ha dicho Lopera, que también ha aseverado que ha "tenido que poner fincas y garantías para salvarle la vida", precisando que puso todo el dinero de su "bolsillo", todo ello a lo largo de una declaración en la que se ha referido a los avales que tuvo que hacer para acometer fichajes como los de Denilson, Benjamín, 'Ito' o Alfonso.