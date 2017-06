Luisa Kremleva: "Las pruebas de lo que sufrí están en mi culo"

La espectacular y sexy mujer que denunció por acoso sexual a Theo Hernández sigue empeñada en 'empapelar' al futbolista.

Anuncia Luisa Kremleva que seguirá con la batalla judicial para empitonar al reciente fichaje del Real Madrid, porque según ella la trató muy mal y le dejó el trasero "como un bombo".

De momento, el juez sobreseyó la causa y Theo fue absuelto. La joven, que no puede entender cómo el juez ha archivado la denuncia, declara sentirse "muy dolida".

Este lunes 12 de junio de 2017 ha intervenido en Antena 3 para confirmar lo que adelantábamos, que seguirá luchando y ha comenzado las fotografías publicadas por la revista Interviú en las que muestra las señales y moratones de su trasero y que supuestamente da fe de que Luisa fue víctima.

Además, ella asegura que existe un pequeño desgarro, según afirman en Espejo Público. Luisa se conformaba con que le pidiera perdón:

La novia de Theo le cree ha él y se ha puesto de su lado.

Además, Luisa afirma que su madre ha recibido propuestas del entorno del futbolista para que retirara la denuncia a cambio de dinero. Él lo niega. En un principio, la joven rusa colgó las imágenes que recogemos en Facebook pero luego las retiró.

"Fatal, estoy fatal, yo y mi madre. Mi familia no lo está pasando francamente bien porque se están diciendo verdaderas barbaridades. Hay muchas mentiras, mentiras totales y gente que está diciendo cosas que no son reales", ha declarado Luisa Kremleva.

Pese a la decisión del juez, ella seguirá dando guerra para demostrar su verdad:

En su charla con el medio, Kremleva ha relatado su versión de los hechos:

"Yo a Theo lo conozco desde hace tres años, más o menos, no es mi amigo, pero es conocido, incluso he salido de fiesta también con su hermano Lucas porque aquí en Marbella nos conocemos y tenemos un grupo de conocidos en común. En un momento determinado de la noche, Theo me pidió ir con él al coche para recoger unas llaves, me dijo, y fui sin mayor pretensión porque nunca me he liado con él. Admito que bebí, estábamos de fiesta y bebimos los dos. En el coche? (pausa larga), empezamos a mantener relaciones sexuales y en un momento dado le dije para. Él seguía, no se apartaba y me hizo daño en los muslos y en el culo. Estoy muy nerviosa, no quiero seguir recordándolo. Sólo voy a decirte que mis partes íntimas están dañadas, sale en el parte de lesiones".