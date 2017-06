Enrique Cerezo confirma la ampliación de Griezmann hasta 2022: "Se mantiene todo igual"

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, confirmó la próxima renovación del delantero francés Antoine Griezmann, tal y como han adelantado este lunes varios medios, y advirtió, sin desvelar cifras, que "se mantiene todo igual".

El club rojiblanco no ha hecho nada oficial sobre esta ampliación de contrato del atacante y según las informaciones surgidas durante todo el día, la estrella rojiblanca, que en junio de 2016 renovó hasta 2021, firmará una ampliación por un año más y sin tocar su cláusula de 100 millones de euros.

"Se mantiene todo igual", aseveró Enrique Cerezo en 'El Larguero' de la cadena SER, donde dejó claro que querían respetar "el acuerdo de confidencialidad". "No vamos a decir las cifras, eso es algo nuestro", zanjó.

El dirigente aprovechó para enviar un mensaje tras todo lo que ha dicho del futuro de Griezmann en los últimos meses. "No sé qué deciros, lleváis meses diciendo que se iba y yo siempre decía lo mismo, pero como no me hacéis caso, pero el tiempo me ha dado la razón", comentó.

"No todo el mundo tiene la paciencia que tengo yo para decir que no se va, esa insistencia en cosas que no van a pasar. Con Torres estuve cuatro años diciendo que no se iba y dije que se marchaba el día que se llegó a un acuerdo y con Agüero y con Forlán igual", recordó.

Por otro lado, evitó hablar del futuro de Diego Costa. "Sería tonto que dijera nada, no podemos decir ni indicios porque es jugador del Chelsea", confesó, sin decir si le gustaría que pudiese venir en enero por la prohibición de FIFA de poder fichar en verano.

"El es el que tiene que decir si le puede interesar. Nosotros estamos trabajando para un futuro con el equipo técnico y serán ellos los que tendrán que decir. Tenemos cuatro o cinco meses para pensar si vamos a necesitar a alguien a partir de enero", agregó.

Finalmente, Cerezo tampoco desveló nada del futuro de Fernando Torres. "Me imagino que estarán hablando con él e imagino que será siendo jugador del Atlético. No sé si un año más o cuatro, ahora mismo es jugador del Atlético", zanjó.