Griezmann: "Quiero pedir disculpas a la gente que haya entendido mal mis declaraciones"

El jugador francés del Atlético de Madrid Antoine Griezmann quiso disculparse este martes con aquellos aficionados que "hayan entendido mal" sus declaraciones de las últimas semanas, en las que parecía dejar abierta la puerta a su salida con dirección a Manchester, y se mostró "muy feliz" de seguir en el club rojiblanco.

"Lo primero que quiero hacer es pedir disculpas a la gente que haya entendido mal mis declaraciones. Puede que me expresara mal o que algunos quisieran sacar titulares donde no los había, pero desde que he llegado lo doy todo por mi club, mis compañeros y mi cuerpo técnico y estoy muy feliz de volver a vivir una temporada más con todos ustedes", afirmó Griezmann en un comunicado en la web del Atlético de Madrid , tras la confirmación oficial de su ampliación como colchonero hasta 2022.

Además, el futbolista de Macon aseguró que devolverá la confianza del club depositada en él y el apoyo de la afición "dándolo todo en el campo como siempre". "Ahora estaré unos días descansando para recuperar fuerzas y volver con mis compañeros y el cuerpo técnico a preparar a tope la temporada en Los Angeles de San Rafael como todos los años", concluyó.

Por lo tanto, Griezmann continuará, al menos una temporada más, como referencia ofensiva del conjunto de Diego Pablo Simeone, con el que ha anotado 83 goles en 160 partidos y buscará dar títulos al conjunto rojiblanco, en su búsqueda por la conquista de la primera Liga de Campeones de su historia.