Tebas: "Seamos cautos, no podemos decir que el fútbol sea defraudador"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, pidió ser "cautos" y no calificar al fútbol "como defraudador" pese a los casos que están saliendo como pueden ser los del azulgrana Leo Messi, al que no considera culpable, o el más reciente del madridista Cristiano Ronaldo, subrayando que no va a "criminalizar a nadie" hasta que no se produzca "el resultado final".

"Creo que hay que tener mucho cuidado porque a ver como terminan muchos casos. Parece que se levantan actas y uno ya es un defraudador de primera, pero yo llevo mucho en el mundo fiscal y una gran parte de estas actas acaban siendo modificadas o disminuidas. Seamos cautos, no se puede decir que el fútbol sea defraudador", admitió en en la mesa 'Justicia y Deporte' organizada por Libertad Digital e ISEDE, donde aclaró que puede haber "casos" en los que no se han hecho "las cosas bien".

Poco después de su participación en este acto, saltó la noticia de la acusación de la Fiscalía al portugués Cristiano Ronaldo por cuatro delitos contra la Hacienda Pública cometidos entre los años 2011 y 2014 y que suponen un fraude tributario de 14,7 millones de euros.

"No criminalicemos al mundo del fútbol. Hay una denuncia, pero no se puede condenar a las personas por esta denuncia. Me resulta desagradable, pero no voy a criminalizar a nadie hasta que no vea el resultado final", zanjó tras acudir a la firma LaLiga con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para avanzar en la lucha contra la piratería.

También defendió a Leo Messi, al que no considera a Leo Messi culpable de fraude fiscal. "Aunque fuese un notario, no era partícipe de la estructura", advirtió. "Los que conocemos el mundo del fútbol, un jugador, y más al nivel de Messi, no está en el día a día de su gestión y desconoce las implicaciones fiscales. Estoy seguro que no tendría ánimo ni intención de defraudar", apuntó sobre el argentino.

Tebas recordó que se están encontrando con temas fiscales complicados como los de los derechos de imagen y remarcó lo que genera la industria del fútbol. "Generamos tanto porque mantenemos grandes jugadores, pero necesitamos seguridad jurídica", añadió en este foro de Libertad Digital e ISEDE.

Además, pidió que no les toquen "mucho el status-quo" que posee el fútbol español a la hora de nueva Ley del Deporte. "Nos ha permitido funcionar y convertirnos en la liga más grande del mundo y a nivel económico detrás de la Premier, pero con crecimiento", resaltó.

"Tenemos que consolidar esa situación y pensar que esa legislación nos siga permitiendo crecer y sobre todo en la exportación de la marca. Exportamos 700 millones al año netos, ninguna industria genera eso en España. La gran mayoría va a los jugadores y el 50 por ciento va a impuestos. Somos muy competitivos a nivel mundial, tenemos que mejorar el ámbito fiscal", subrayó.

El mandatario también dejó claro que están "en deuda con el fútbol femenino" con el que habían cometido el "error" de no prestarle "atención" y, sobre los 'eSports', indicó que están intentando "desarrollar un modelo de juego que no sea uno contra uno".

DESCONOCE SI HAY "AGRAVIO COMPARATIVO" CON EL ATLETICO Finalmente, el presidente de LaLiga también se refirió a la ratificación del Tribunal de Arbitraje Deportivo de la sanción al Atlético de Madrid sin poder fichar hasta el mercado invernal de 2018.

"No sé si hay agravio comparativo (con el Real Madrid) porque desconozco ambos casos y no sé si se pueden comparar. El tema del arbitraje del TAS no es de justicia normal porque cada árbitro puede tener un criterio diferente y ese es el riesgo o la virtud de acudir a él porque puede que en casos iguales puede ofrecer sentencias diferentes", remarcó.

Además, no vería mal que el club rojiblanco acudiese a la justicia ordinaria, algo de lo que "siempre" se ha mostrado "partidario". "Es una limitación que no he entendido nunca porque la justicia está para que se cumplan las normas de una organización. Animaré al Atlético que vaya para que se cumpla lo que es justo, que es que no tenga sanción", concluyó.