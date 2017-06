Yeray Alvarez: "Esta pelea la voy a ganar con toda la gente que me apoya"

El jugador español del Athletic Club Yeray Alvarez ha dejado claro su optimismo para afrontar el duro revés que ha supuesto el descubrimiento de una anomalía en un control para ver su estado de salud tras su paso por el quirófano en diciembre por un tumor testicular y ha subrayado que va a "ganar esta pelea" fortalecido por todo el apoyo que está recibiendo.

"Cuando parece que lo has tumbado, se levanta y te vuelve a golpear. Pero tranquilos, que esta pelea la voy a ganar con toda esa gente que me apoya y si tengo que volver a tumbarlo, lo volveré hacer y me levantaré mil y una veces", afirmó Yeray Alvarez en una publicación en su cuenta de Instagram.

El joven central del conjunto vasco, que se encontraba concentrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas preparando con la Selección Sub-21 el Campeonato de Europa de Polonia, será baja durante los tres próximos meses y se perderá, por tanto, la cita europea que comenzaba este sábado para 'La Rojita' ante Macedonia.

El Athletic fue el que confirmó este martes la noticia después de que ayer lunes el jugador pasara el último control radiológico previsto y se detectase "una anomalía (adenopatía --enfermedad de los ganglios linfáticos--) que debe ser tratada". "En los próximos días el jugador comenzará un tratamiento complementario (quimioterapia) indicado por los especialistas", afirmó el conjunto vizcaíno en su página web.