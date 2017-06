El representante de Arda Turan niega que el turco sea "transferible": "Nuestro plan es seguir"

El representante de Arda Turan, Ahmet Bulut, ha negado este miércoles que el turco sea "transferible" en el FC Barcelona por petición del club ni tampoco por deseo del jugador, ya que ha añadido que el centrocampista tiene en mente seguir la próxima temporada vistiendo la camiseta blaugrana pese a los escasos minutos y protagonismo que ha tenido en la última campaña con Luis Enrique en el banquillo.

"Nadie del Barça a día de hoy se ha puesto en contacto conmigo para comunicarme que Arda es transferible. Así que de momento nuestro plan es que siga la próxima temporada. Y hasta hoy no he hablado con ningún club del mundo. Pero si el Barça nos dicen que no cuentan con Arda ya será otra historia", aseguró Bulut en declaraciones a Esports Cope recogidas por Europa Press.

En este sentido, añadió que Turan tiene todavía tres años de contrato. "Está contento en el Barcelona. Es verdad que no ha sido una temporada fácil para él, porque ha sufrido lesiones y la segunda parte de la temporada no ha sido demasiado buena... Pero Arda está contento. Y por supuesto, le gusta la elección de Ernesto Valverde. Por su trayectoria y como entrenador", desveló.

Por otro lado, en cuanto a dejar la selección y el debate abierto por unas controvertidas declaraciones, señaló que ha sido una decisión "difícil pero meditada". "Llevaba mucho tiempo dándole vueltas. Y ha sentido que ahora era el momento de dejar su selección. Porque todo el mundo habla de Arda, Arda, Arda... Siente que siempre estaba en el punto de mira. ¿Qué ha pasado? Es una larga historia. Pero Arda está bien. La decisión está tomada, su etapa en la selección turca se ha acabado", remarcó.

El agente negó, también, los rumores que apuntan a que Arda Turan ha perdido dinero jugando en casinos. "Arda jamás ha apostado dinero en el juego. No es cierto que haya perdido una fortuna en el casino. Esto es una calumnia. Por eso lo hemos dejado en manos de nuestro abogado y llevaremos a los que lo han publicado a los tribunales, porque es una historia totalmente falsa", advirtió.