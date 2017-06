Nacho Fernández: "Estoy con mi capitán, hay que cambiar pocas cosas y me quedaría con todos"

El defensa del Real Madrid Nacho Fernández coincidió con su compañero Sergio Ramos en realizar pocos retoques a la actual plantilla, "una piña" durante este exitosa temporada del doblete, en la que "más importante" se ha sentido el canterano y que les obligará también a afrontar una nueva campaña "más complicada" por tener que "revalidar" títulos, aunque ve al equipo con "esa chispa para seguir consiguiendo cosas".

"Sergio salió diciendo el otro día que había que cambiar pocas cosas, y estoy con él. Las cosas van bien y conseguimos que este grupo fuese una piña y se ha demostrado en el campo y eso es muy importante. No mandamos en los temas de fichajes y las salidas, y como jugador de la primera plantilla creo que estamos muy bien y si tuviera que elegir me quedaría con todos", se sinceró Nacho tras acudir a la presentación de la nueva camiseta del equipo para el año que viene, diseñada por 'adidas'.

Por otro lado, reconoció que esta temporada había sido "la mejor". "Tanto a nivel colectivo y personal las cosas han ido muy bien, pero la próxima será más complicada porque revalidar siempre es más complicado. Tenemos fuerzas, ganas y mucha ilusión de hacer las cosas bien", expresó.

"Sin duda", aseveró preguntado sobre si había sido su mejor temporada. "Creo que sí, es cuando más minutos he jugado. Siempre he pedido esos minutos a base de esfuerzo y gracias al mister ha sido el año que más y donde más importante me he sentido. Con estos compañeros es más fácil jugar y me quedo con esta temporada no sólo por lo que he podido dar sino también porque el equipo ha acompañado y hemos podido conseguir grandes cosas", subrayó el defensa madrileño.

En este sentido, recalcó que "la defensa es igual de importante o más que los de arriba". "Es donde se sostiene todo el trabajo y uno de los objetivos es no encajar. La defensa tiene que estar bien, pero sobre todo es que defienda todo el equipo, que es como hemos trabajado este año y como hemos conseguido las cosas", admitió.

"Ojalá todas las temporadas sean como esta. Nos sentimos orgullosos de lo que hemos conseguido, gracias al apoyo de la afición que ha estado desde el primer momento con nosotros, y firmaría que todas las temporadas terminaran como esta. Tenemos ilusión y ganas, este equipo tiene esa chispa para seguir consiguiendo cosas", remarcó Nacho.

Ahora, el primer objetivo será comenzar una dura pretemporada, "lo peor quizás del fútbol" para el madridista. "Es cuando más se corre y entrenamientos mañana y tarde. Nosotros tenemos un grandísimo preparador físico y todos estamos muy cómodos con él y está haciendo las cosas muy bien. La pretemporada es difícil para que luego estemos preparados el resto del año", sentenció.