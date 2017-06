Benedito logra 5.461 adhesiones y prevé la moción de censura para el primer partido de LaLiga en el Camp Nou

El excandidato a la presidencia del FC Barcelona Agustí Benedito ha logrado en apenas una semana de campaña un total de 5.461 adhesiones a la moción de censura contra la actual Junta Directiva del club y ha anunciado que presentará formalmente el escrito en cuanto lleguen a la cifra de 10.000, por lo que augura que el día de votación podría ser a finales de agosto coincidiendo con el primer partido de LaLiga Santander en el Camp Nou.

"Los números eran que, si en los primeros diez días no hacíamos 3.000, lo dejaríamos estar. Y en menos días, en siete, hemos llegado a 5.461 adhesiones. A riesgo de equivocarme, proyectamos que antes de acabar junio estaremos en 10.000 y de ser así el 30 de junio presentaríamos el escrito al club. Si no, el 3 ó 4 de julio, a mucho tardar la primera semana de julio", comentó en rueda de prensa.

Con sus proyecciones, Benedito calcula que a finales de agosto podría vivirse la jornada del tercer voto de censura del club. Eso sí, todo supeditado a que logren 10.000 adhesiones hasta finales de este mes para que el proceso de la captación de firmas oficial, con 14 días hábiles que permite el club, no se vaya al mes de agosto.

"Estamos mucho más cerca de lo que estábamos el pasado jueves de presentar el escrito al club y tener el tercer voto de censura en el FC Barcelona. Ahora tenemos datos que nos aproximan a esa realidad. Esto son adhesiones, no firmas, pero nuestro análisis es que si estuviéremos ya en moción de censura el apoyo sería superior", apuntó.

Benedito, que remarcó que mucha gente le da las gracias por la calle por emprender este intento de moción de censura, señaló que está contento de poder decir que no les decepcionará. "El sentimiento es que tenemos adhesiones de votantes nuestros, de Laporta y de Freixa, y también de gente que votó a Bartomeu el año 2015. Me doy cuenta, yendo por la calle, de que la voluntad del moción de censura es amplísimo", comentó.

No obstante, como ya hizo hace una semana en la presentación de esta moción, reiteró que el reto es "bestial". "El número de firmas es una burrada. ¿Pero es una burrada 16.500 cuando tienes 10.000? Hacemos cálculos de que en dos semanas estaríamos en los 10.000", puntualizó, aunque para que la moción sea un éxito hagan falta esas 16.500 firmas legales y, en caso de poder votar, ganar con dos tercios de apoyo y siempre que vote más del 10 por ciento del censo de socios.

"Soy optimista, pero muy consciente de la burrada de firmas que son. Pienso que el barcelonismo es consciente y por esto y por los datos que tenemos soy optimista. Y si al final lo conseguimos, me da igual si alguien sale ganando electoralmente, lo importante es que esta Junta dimita porque está haciendo un daño nunca antes hecho al club", manifestó.

Por otro lado, Benedito cargó con fuerza contra Joan Laporta por no sumarse a la moción de censura. "Me ha sorprendido muchísimo su actitud. Llevaba una semana saliendo en prensa pidiendo que se fueran, que si eran la peor Junta de la historia, que no tienen vergüenza ni honor, pidiendo una moción... Salimos nosotros y ahora lleva una semana mudo", lamentó.

"Laporta está atrapado por el propio 'laportismo' y no ve el sentir general del barcelonismo. No es consciente de la demanda brutal que hay de que se haga esta moción. Hay momentos en que debe prevalecer el interés del Barça por encima de estrategias personales. Lo haremos sin su apoyo si es necesario, el barcelonismo es mucho más que Laporta", sentenció.

Preguntado por el rumor del posible fichaje del italiano Marco Verratti, recordó que en la campaña electoral de 2015 tenía bien controlado al jugador. "Tuvimos reiteradas conversaciones con el representante de Verratti, la predisposición era total de venir al Barça y no a ningún otro equipo. El PSG lo tenía como intransferible, pero nuestros números hablaban de 30-40 millones hace dos años. Estos días no he hablado con su representante, ni con el jugador, pero sigo pensando que es el mejor fichaje que podríamos hacer", admitió.