Rubiales: "Nadie puede ser condenado ni juzgado sin una condena firme"

El presidente de la Asociación Española de Futbolistas (AFE), Luis Rubiales, señaló, preguntado por el reciente caso de Cristiano Ronaldo y su posible fraude fiscal, que "nadie puede ser condenado ni juzgado sin una condena firme", y aseguró que se debe trabajar en España para "dar la posibilidad a cualquier español de tener una seguridad jurídica plena en la normativa fiscal española".

"Hacer cualquier tipo de predicción sobre una cuestión que hemos tenido conocimiento de manera muy reciente por los medios de comunicación sería equivocado y apresurado. Siempre estamos del lado de la ley pero hay que decir de manera muy clara que nadie puede ser condenado y juzgado sin que haya una condena firme", señaló Rubiales tras acudir a los Desayunos Deportivos de Europa, patrocinados por Liberbank, Loterías y Apuestas del Estado y Repsol.

El exfutbolista insistió en que desde AFE respetan "la presunción de inocencia siempre de cualquier persona". "Que se investigue todo lo que se tenga que investigar de cualquier persona, pero hay que tener en cuenta que la presunción de inocencia en un Estado de derecho como es España tiene que estar siempre vigente", recalcó.

En este sentido, "por supuesto" que entiende la defensa del Real Madrid a su jugador. "Pero no es la posición del Real Madrid, ni el Barcelona, ni el Atlético de Madrid, ni el Algeciras ni el Motril, es la posición de coherencia de esperar a que las cuestiones se ventilen y ya luego hacer un análisis", advirtió.

"Apresurarse nunca es bueno, entiendo que haya ese movimiento mediático porque las personas de las que se habla son importantes, pero hay que estar del lado de la ley y lo más importante en un Estado de Derecho en la presunción de inocencia", reiteró Rubiales.

El presidente de la AFE prefirió mantenerse "al margen" de las palabras de Javier Tebas, presidente de LaLiga, que defendió que Leo Messi desconocía que estaba cometiendo cualquier tipo de fraude, volviendo a afirmar que "caer en hacer juicios previos no ayuda a nadie".

"En AFE, lo que hacemos desde hace mucho tiempo es mantener reuniones con la Administración porque es cierto que tenemos que cumplir la ley, pero hay artículos que se contradicen o que pueden tener diferentes interpretaciones", remarcó sobre cómo actúan en su organismo a la hora de asesorar a futbolistas.

Para Rubiales "es posible que el que quiera cumplir la ley no encuentre cómo hacerlo cuando hay dos fórmulas que ambas están amparadas en la ley". "Pero justamente cuando decides actuar en un sentido se te sanciona. Tenemos que sentarnos y, sobre todo en un país como España, dar la posibilidad, no ya a futbolistas o deportistas, sino a cualquier español, de tener una seguridad jurídica plena que hoy no existe por desgracia en la normativa fiscal española", sentenció.