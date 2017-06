Previa del Macedonia - España

La selección española Sub-21 iniciará este sábado (20.45 horas/Cuatro) su andadura en el Campeonato de Europa de la categoría, que acoge la República Checa hasta el 30 de junio, con un duro estreno con poco margen de fallo ante la debutante Macedonia, más peligrosa de lo que podría parecer.

El nuevo formato de competición del torneo no deja espacio para los errores y el vestuario de Albert Celades sabe que empezar con malas sensaciones puede ser un lastre fatal de cara a buscar ese primer puesto que es el único que garantiza el pase a las semifinales.

España sabe de su condición de favorita, por historial y sobre todo por equipo, pero le toca refrendarlo en el campo, comenzando por un debut engañoso. La Sub-21 de Macedonia no se parece en nada a su Absoluta, a la que los de Julen Lopetegui han ganado con cierta comodidad en sus dos partidos de la fase de clasificación para el Mundial.

Los de Blagoja Milevski opondrán ante la 'Rojita' no sólo su condición de invicto en los últimos dos años como mejor seña de identidad sino el haber sido capaces de dejar fuera a una potencia como Francia y su pléyade de futbolistas jóvenes ya consagrados como Dembélé, Rabiot, Bakayoko, Tolisso o Lemar.

Islandia le ganó en el primer partido de la fase de clasificación de forma clara (3-0), pero nadie más lo ha vuelto a hacer en los 13 siguientes partidos, un aviso de la competitividad de un combinado peligroso al contragolpe.

El equipo balcánico no tiene tantos jugadores con experiencia en las mejores ligas de Europa, pero eso no le impide ser muy competitivo, aunando físico y futbolistas con calidad como el centrocampista Enis Bardi, que tiene mucho gol y ya ha debutado en la absoluta, o el ex del filial del FC Barcelona David Babunsky. Un buen portero, Aleksovski, resguarda una sólida defensa que pondrá a prueba la teórica mayor calidad de España.

Lo más probable es que la selección española tenga que asumir el control y el peso del partido, mientras que su rival esperará más ordenado buscando la oportunidad de demostrar que pese a ser su primer Europeo no es ninguna 'cenicienta'.

Para paliar la baja de Yeray Alvarez, Celades podría apostar por Jesús Vallejo junto a Jorge Meré, mientras que tendrá que decidir entre su amplia variedad en el medio, sobre todo en el puesto de pivote con Mikel Merino, prácticamente fijo, pero con pocos minutos en el Dortmund, o un Marcos Llorente que ha firmado una gran temporada. Lo mismo sucede arriba donde Borja Mayoral ha sido la opción habitual, pero el final de campaña de Sandro Ramírez le podría dar la oportunidad al canario.

FICHA TECNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

MACEDONIA: Aleksovski; Demiri, Zajkov, Velkoski, Murati; Babunski, Bardi, Nikolov, Markoski, Avramoski; y Angelov.

ESPAÑA: Kepa; Bellerín, Meré, Vallejo, Jonny; Merino, Saúl; Deulofeu, Ceballos, Asensio; y Sandro.

--ARBITRO: Harald Lechner (AUT).

--ESTADIO: Stadion GOSiR.

--HORA: 20.45/Cuatro.